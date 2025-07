12:00

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Nejvíce je tím proslulý, a pro mnohé i otravný, Novak Djokovič. Pokaždé, když se chystá na servis, srovná se u základní čáry, vezme míček do levé ruky a začne jím driblovat o zem. Jednou, dvakrát, třikrát… Někdy vydrží i desítky vteřin. „Vím, že to hodně lidí štve, sám si někdy přeju, ať to tolik nedělám,“ přiznává. A tento rituál – jen každý trochu po svém – dodržují prakticky všichni tenisté.