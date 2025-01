Vysněná práce tenistů? Rockový zpěvák Berdych či fotbalový agent Pavlásek

12:00

Procestovali skoro celý svět, získali spoustu zážitků, díky sportu si vydělávají na živobytí. Ale co by čeští reprezentanti dělali, kdyby nebyli profesionální tenisté? Před kvalifikací Davis Cupu proti Koreji, kterou v Ostravě rozehrají už v pátek, se na dotaz iDNES Premium zamysleli, co je jejich vysněným alternativním povoláním.