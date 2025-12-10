Cenu ATP za průlom roku získal Vacherot. Monacký tenista předčil i Menšíka

Vacherot v říjnu senzačně ovládl Masters v Šanghaji, kde se probil do hlavní soutěže z kvalifikace a vybojoval první triumf na elitním okruhu. Turnaj této kategorie vyhrál jako nejhůře postavený tenista v historii - v žebříčku mu v té době patřilo 204. místo.
|
Menšík přijde o Turnaj mistrů do 20 let, ze zdravotních důvodů se odhlásil
„Jsem nesmírně šťastný, že jsem cenu za průlom roku získal. Je to úžasný úspěch pro mě i celý tým a výsledek veškeré práce, kterou jsme tomu ty roky věnovali,“ uvedl Vacherot. „Všechna ta dřina se v říjnu v Šanghaji a Paříži trochu projevila a teď jsem dosud nejvýš v žebříčku. Doufám, že v příštích letech přidám další ceny,“ řekl 31. hráč světa.
Dvacetiletý Menšík se do nominace dostal především zásluhou triumfu na březnovém turnaji Masters v Miami, kde získal svůj první a zatím jediný titul na okruhu ATP po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem. V žebříčku se během roku posunul z 49. místa až na 16. pozici. Momentálně je devatenáctý.
Hráče na cenu nominovali členové Mezinárodní asociace tenisových novinářů. O vítězi rozhodli hráči, kteří se kdy dostali na první místo světového žebříčku.