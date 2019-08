Strýcová v Bronxu končí, vyhrála první set, pak na Peraovou nestačila

Třiatřicetiletá česká tenistka po dvou brejcích získala úvodní set, v druhém jí to ale Peraová oplatila a v rozhodujícím dějství vedla už 3:0. Pak sice sama přišla o podání, to ji však na cestě za postupem nezastavilo.



Strýcová absolvovala v Bronxu teprve druhý start na amerických betonech. Po wimbledonském pohádkovém tažení, které na londýnské trávě proměnila v deblový titul a semifinálovou účast ve dvouhře, v minulém týdnu nastoupila v Cincinnati. Po postupu z kvalifikace ale vypadla hned v 1. kole.

Turnaj žen v New Yorku tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Peraová (USA) - Strýcová (3-ČR) 3:6, 6:2, 6:1

Giorgiová (It.) - Petkovicová (Něm.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:3)

Veselý, Rosol a Krejčíková v kvalifikaci US Open postoupili

Tenisté Jiří Veselý, Lukáš Rosol a Barbora Krejčíková zvládli úspěšně vstup do kvalifikace grandslamového US Open. V prvním kole naopak v New Yorku skončily Tereza Smitková, která ve vzájemném duelu podlehla Krejčíkové, a Anastasia Zarycká.

Veselý, který by se do hlavní soutěže na US Open rád po roční pauze vrátil, si první ze tří potřebných výher připsal proti Pedru Sousovi z Portugalska. Čtyřiatřicetiletý Rosol, jenž v New Yorku chyběl v předchozích dvou sezonách, zdolal Slovince Blaže Rolu ve třech setech.

Bývalá deblová světová jednička Krejčíková, která ve dvouhře usiluje na US Open o premiérový start, přehrála Smitkovou 6:1, 7:6. Zarycká podlehla Němce Anně-Leně Friedsamové 5:7, 0:6.

Už dříve v New Yorku v 1. kole uspěli Zdeněk Kolář, Denisa Allertová a Tereza Martincová.

Kvalifikace na US Open Muži - 1. kolo:

Veselý (ČR) - P. Sousa (Portug.) 6:4, 7:5 Ženy - 1. kolo: Krejčíková (16-ČR) - Smitková (ČR) 6:1, 7:6 (7:5)

Friedsamová (Něm.) - Zarycká (ČR) 7:5, 6:0

...