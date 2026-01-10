Muchová v Brisbane skončila v semifinále. Nestačila na Sabalenkovou

Devětadvacetiletá Muchová prohrála se Sabalenkovou druhé z pěti utkání. Neuspěla po třech výhrách ve vzájemných zápasech. Rodačce z Olomouce, která ve čtvrtfinále vyřadila předloňskou šampionku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, nepomohlo proti Sabalenkové nepomohlo ani šest es. Česká tenistka nevyužila jediný ze čtyř brejkbolů.
O první set přišla Muchová po nevydařeném úvodu. Ztratila hned první servis a Sabalenková utekla do vedení 3:0. Čtyřnásobná grandslamová vítězka poté zakončila sadu čistou hrou na servisu, když využila třetí setbol.
Ve druhém setu mohla Muchová duel zdramatizovat. Za stavu 4:3 si vypracovala dva brejkboly. Nevyužila je a vzápětí přišla o podání. V závěrečné hře ještě česká tenistka odvrátila tři mečboly a vypracovala si další šanci na prolomení soupeřčina servisu. Sabalenková ale brejkbol znovu odvrátila a duel ukončila. Ve finále v Brisbane je potřetí za sebou.
„Na konci druhého setu bylo hodně těsných ran mimo, ale jsem moc ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková. „Je to skvělá hráčka a věděla jsem, že pokud jí dám v posledních gamech šanci, bude to trochu složitější. Mám radost, že jsem vyhrála,“ uvedla.
Turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Muži (dotace 800.045 dolarů):