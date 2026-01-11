Sabalenková obhájila titul v Brisbane. Svitolinová slavila v Adelaide

Sedmadvacetiletá Sabalenková v první sadě promarnila náskok 3:0, ale nakonec ji získala. Ve druhém setu čtyřnásobná grandslamová šampionka už nedala soupeřce šanci a připsala si 22. titul v kariéře.
Sabalenková, která v semifinále vyřadila Karolínu Muchovou, se v Brisbane ve finále představila potřetí za sebou. V roce 2024 prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, loni porazila Polinu Kuděrmětovovou z Ruska.
V mužské dvouhře si v Brisbane o titul dnes zahrají Daniil Medveděv z Ruska a Američan Brandon Nakashima.
Turnaj v Brisbane (tvrdý povrch):
Muži (dotace 800.045 dolarů):
Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Svitolinová vyhrála turnaj v Aucklandu
Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová vyhrála turnaj v Aucklandu. Nejvýše nasazená hráčka ve finále porazila 6:3, 7:6 Číňanku Wang Sin-jü a získala 19. titul v kariéře.
Jednatřicetiletá Svitolinová bez potíží vyhrála první set, ale druhý musela vybojovat v tie-breaku. V něm sice prohrávala 0:3, ale nakonec uspěla 8:6 a na okruhu WTA zaznamenala první titul od loňského dubna.
V Aucklandu Svitolinová uspěla na druhý pokus, poprvé si tam finále neúspěšně zahrála před dvěma lety. Čtyřiadvacetiletá Wang Sin-jü prohrála i druhý zápas o titul v kariéře, loni v Berlíně nestačila na Markétu Vondroušovou.
Tenisový turnaj žen v Aucklandu
(tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: