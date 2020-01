Princ skolil krále Rafu. Vzpruha pro vlčáky, ale bariéra ještě nepadla

Tenisový fenomén nebyl zraněný, v kritických chvílích ho nerozhodil neurvalec z publika či rozmar počasí. Prostě se musel sklonit před umem Dominica Thiema – princ tedy skolil krále 7:6, 7:6, 4:6 a 7:6.

Do středy platilo, že na grandslamech je Thiem, designovaný antukový nástupce superhrdiny Rafy, bezmocný, padl ve všech vzájemných duelech (čtyřikrát v Paříži, jednou v New Yorku). Středa to změnila.

Thiem ve 26 letech není žádný holobrádek, ostatně ani Alexander Zverev ve 22 ne. Právě ze souboje těchto dvou vzejde finalista Australian Open, který vyzve lepšího z dnešní klasiky, jež se neomrzí, tedy ze střetu Djokovič vs. Federer.

Němec Alexander Zverev během čtvrtfinále Australian Open.

Nejde taky o útok mládí, nýbrž jiné generace. Za velkou tenisovou trojicí si prostě musela počkat, až nyní se tesáky vlčáků lesknou naplno. „Ano, už jsem byl hodně netrpělivý,“ pronesl Zverev, který ve středu předčil jiného matadora, Wawrinku, a konečně prožívá pořádný grandslamový průlom; dosud na čtyřech největších turnajích tlak nezvládal.



Ani tři dost možná nejlepší tenisté dějin zkrátka nemládnou. A také oni dobře viděli, kdo se chystá rozkymácet jejich spojitý trůn.

„Pokud tenhle kluk do dvou let nezazáří na grandslamu, přijďte za mnou a klidně mi povězte, že tenisu nerozumím,“ pronesl Nadal na Zverevovou adresu před dvěma lety. Němec teď může považovat věštbu hrající legendy za naplněnou. „Asi jsem věnoval grandslamům až příliš mnoho pozornosti. Všude jinde, včetně Turnaje mistrů, jsem předváděl lepší tenis,“ hledá Zverev zpětně důvody.

Takhle to v dnešním tenise je: za tituly z Miami, Říma či Šanghaje před vámi smekne klobouk konkurence a znalci, sponzory a fanoušky však očarujete jen triumfy v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku. Mazáci Roger, Novak a Rafa si jejich koncovky umějí pohlídat z různých důvodů. Zvlášť Djokovič je mnohem zranitelnější ve formátu na dva vítězné sety. Všichni pak disponují bezprecedentním množstvím zkušeností, víry, charizmatu; to všechno se zhodnocuje.



Nadalův čtvrtfinálový pád může značit pozvolný nástup nových časů. Přičtěte loňského finalistu US Open Medveděva (23 let), další členy elitní desítky Tsitsipase (21) a Berrettiniho (24), zástupce Top 20 Rubleva (22), Shapovalova (20) a Chačanova (23)... Slušný seznam. Thiem či Zverev finálovou účastí v Melbourne zase dodají vzpruhu i jim.

Jenže jak pravil sám Thiem: „Abychom opravdu zbořili bariéru, musí někdo z nás vyhrát grandslam.“

A na to bude třeba ještě další výhra nad titánem.