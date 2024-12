Wimbledonská vítězka Krejčíková vyhrála podruhé tenisovou anketu Zlatý kanár

Krejčíková zvítězila ve dvouhře na travnatých dvorcích v All England Clubu jako čtvrtá Češka v historii. Před ní a Vondroušovou uspěla v letech 2011 a 2014 Petra Kvitová, v roce 1998 vyhrála i bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná. Krejčíková se probojovala také do semifinále Turnaje mistryň, sezonu ukončila na 10. místě žebříčku WTA a jako nejvýše postavená Češka na okruhu.

„Cítím se v té společnosti nádherně. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Nečekala jsem to. Sezona byla nahoru dolů. Byla jsem zraněná, nemocná a pořád jsem se nemohla dostat do rytmu. Ve Wimbledonu se to ale nádherně sešlo a jsem ráda, že jsem si to vybrala na tom správném turnaji,“ řekla na pódiu Krejčíková.

Ženy uspěly v hlavní kategorii pojedenácté za sebou. Vedle dvou prvenství Krejčíkové a Kvitové triumfoval v tomto období třikrát fedcupový výběr, po jednom vítězství pak získaly Vondroušová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Muži naposledy uspěli v roce 2013 díky daviscupovému týmu.

Krejčíková ovládla anketu, které se účastnilo 165 osobností z řad funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů, jednoznačně. Nasbírala 134 hlasů, druhá Siniaková jich měla 15. Krejčíková také vyhrála se 147 hlasy cenu pro nejlepší hráčku, druhá Karolína Muchová měla 12.

V kategorii mužů dostal Macháč 156 hlasů, druhý Jiří Lehečka devět. Ocenění za největší posun v žebříčku ATP získal podruhé za sebou devatenáctiletý Jakub Menšík, který si letos polepšil ze 167. na 48. pozici. Mezi ženami obdržela cenu za posun v pořadí WTA Linda Nosková.

Cenu Českého tenisového svazu převzal Jaroslav Navrátil.

Potlesk si v sále v Přerově vysloužil i bývalý daviscupový kapitán Navrátil, který obdržel novou Cenu ČTS, která navazuje na předchozí Cenu prezidenta ČTS. Ta byla po letošním dotačním skandálu a stíhání bývalého šéfa svazu Ivo Kaderky zrušena.

Sedmašedesátiletý trenér skončil v září po 18 letech ve funkci daviscupového kapitána kvůli nepovedenému vystoupení ve skupinové fázi, v níž Češi prohráli se Španělskem, Austrálií i Francií. „Nesmírně si toho cením, ta cena je fantastická. Na těch 18 let nezapomenu. Mýma rukama prošlo strašně moc hráčů. Byly úspěšné i horší roky. Cením si toho, že jsme za těch 18 let nesestoupili,“ řekl Navrátil.

„Chci popřát novému vedení svazu, hráčům i novému kapitánovi vše nejlepší. Myslím si, že tahle kategorie mladých hráčů má na to, aby Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka v příštích letech napodobila,“ dodal.

Deblistkou roku byla vyhlášena opět Siniaková, která vyhrála Roland Garros, Wimbledon a s Macháčem získala zlato ze smíšené čtyřhry na olympijských hrách v Paříži. Talentem roku je Pavel Oliver Dufek, mezi dívkami obhájila loňský triumf Laura Samson. Týmem roku jsou mistryně světa a Evropy do 14 let. Cenu pro nejlepšího tenistu na vozíčku získal Tomasz Jochymek, seniorkou roku se stala Jana Sedláčková.

Během večera se zavzpomínalo také na zesnulého prezidenta klubu Precheza Přerov a jednoho z trenérů vítězného daviscupového týmu z roku 1980 Petra Huťku, který zemřel letos v květnu po dlouhé nemoci.