Do United Cupu v obměněné sestavě. Čechy povedou Menšík a Krejčíková

  14:46
Hlavními českými oporami v nadcházejícím ročníku tenisového United Cupu smíšených týmů budou Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. V nominaci figurují také Dalibor Svrčina, Adam Pavlásek, Linda Fruhvirtová a Miriam Škoch. Organizátoři turnaje, který se koná v Sydney a Perthu od 2. do 11. ledna, o tom informovali na svém webu.
Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji

Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji | foto: Reuters

Do čtvrtého ročníku United Cupu zasáhne 18 týmů. Titul obhajují Američané, kteří porazili ve finále Polsko 2:0 na zápasy. Úřadující šampiony opět povedou Taylor Fritz a Coco Gauffová.

Z dalších světových hvězd by do turnaje měli zasáhnout například Polka Iga Šwiateková, Brit Jack Draper, Němec Alexander Zverev, Australan Alex de Minaur, Japonka Naomi Ósakaová či Řek Stefanos Tsitsipas. Losování skupin se uskuteční 17. listopadu.

Další souboj pohlaví potvrzen. Sabalenková v prosinci vyzve Kyrgiose

Češi se pokusí navázat na loňskou semifinálovou účast, v boji o finále nestačili na pozdější šampiony z USA. Lídry týmu tehdy byli Tomáš Macháč a Karolína Muchová. Dvacetiletý Menšík a o devět let starší Krejčíková se na akci představí poprvé.

Týmy se rozdělí do šesti základních skupin po třech. Vítězové a nejlepší dvě družstva z druhých míst postoupí do čtvrtfinále. Stejně jako vloni se bude hrát na tři zápasy. Po mužské a ženské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra.

