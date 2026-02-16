Muchová je po titulu z Dauhá jedenáctá, stala se novou českou jedničkou

Muchová v sobotním finále v Kataru porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady, získala druhý titul v kariéře a v pořadí WTA si polepšila o osm míst. Jejím žebříčkovým maximem je osmá pozice ze září 2023.
Finalistka Roland Garros z roku 2023 v pořadí přeskočila také dosavadní českou jedničku Lindu Noskovou, která si oproti předchozímu týdnu pohoršila o dvě místa a klesla na 14. příčku.
Mezi muži je z českých hráčů nejlepší nadále Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Alcaraz
|Šp.
|13 150
|-
|2.
|Sinner
|It.
|10 300
|-
|3.
|Djokovič
|Srb.
|5 280
|-
|4.
|Zverev
|Něm.
|4 605
|-
|5.
|Musetti
|It.
|4 405
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|4 250
|+2
|7.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 230
|-1
|8.
|Fritz
|USA
|4 220
|-1
|9.
|Shelton
|USA
|4 050
|-
|10.
|Bublik
|Kaz.
|3 405
|-
|16.
|Menšík
|ČR
|2 425
|-
|22.
|Lehečka
|ČR
|1 860
|-1
|31.
|Macháč
|ČR
|1 510
|-3
|87.
|Kopřiva
|ČR
|660
|+8
|99.
|Svrčina
|ČR
|612
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|ČR
|8 490
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 135
|+2
|3.
|Glasspool
|Brit.
|8 060
|-1
|4.
|Granollers
|Šp.
|8 045
|+1
|5.
|Cash
|Brit.
|7 970
|-2
|6.
|Arévalo
|Salv.
|6 770
|-
|6.
|Pavič
|Chorv.
|6 770
|-
|8.
|Salisbury
|Brit.
|6 490
|-
|9.
|Patten
|Brit.
|6 050
|-
|9.
|Heliövaara
|Fin.
|6 050
|-
|44.
|Nouza
|ČR
|1 945
|-
|47.
|Rikl
|ČR
|1 925
|-4
|52.
|Pavlásek
|ČR
|1 845
|-4
|71.
|Vocel
|ČR
|1 268
|-
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|10 870
|-
|2.
|Šwiateková
|Pol.
|7 803
|-
|3.
|Rybakinová
|Kaz.
|7 523
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|6 423
|+1
|5.
|Pegulaová
|USA
|5 888
|+1
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 690
|-2
|7.
|M. Andrejevová
|Rus.
|4 786
|-
|8.
|Paoliniová
|It.
|4 157
|-
|9.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 260
|-
|10.
|Mboková
|Kan.
|3 246
|+3
|11.
|Muchová
|ČR
|3 058
|+8
|14.
|Nosková
|ČR
|2 571
|-2
|37.
|Vondroušová
|ČR
|1 328
|-2
|38.
|Bouzková
|ČR
|1 317
|-1
|41.
|Bejlek
|ČR
|1 277
|-3
|42.
|Siniaková
|ČR
|1 272
|+2
|43.
|Valentová
|ČR
|1 270
|+5
|53.
|Krejčíková
|ČR
|1 091
|-
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Mertensová
|Belg.
|8 483
|-
|2.
|Siniaková
|ČR
|7 515
|-
|3.
|Townsendová
|USA
|6 915
|+2
|4.
|Paoliniová
|It.
|6 585
|-1
|4.
|Erraniová
|It.
|6 585
|-1
|6.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|6 496
|-
|7.
|Danilinová
|Kaz.
|6 375
|+3
|8.
|Ostapenková
|Lot.
|6 055
|+3
|9.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-w.
|6 048
|+3
|10.
|Dabrowská
|Kan.
|6 046
|-1
|56.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|+11
|63.
|Sisková
|ČR
|1 394
|-1
|68.
|Škoch
|ČR
|1 363
|-3
|70.
|Malečková
|ČR
|1 290
|-2
|71.
|Nosková
|ČR
|1 278
|-2
|73.
|Detiuc
|ČR
|1 194
|-1
|89.
|Bouzková
|ČR
|866
|+16