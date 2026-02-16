Muchová je po titulu z Dauhá jedenáctá, stala se novou českou jedničkou

Karolína Muchová po zisku titulu na turnaji elitní kategorie WTA1000 v Dauhá ve světovém žebříčku tenistek poskočila na 11. místo. Devětadvacetiletá hráčka se tak stala novou českou jedničkou.
Muchová v sobotním finále v Kataru porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady, získala druhý titul v kariéře a v pořadí WTA si polepšila o osm míst. Jejím žebříčkovým maximem je osmá pozice ze září 2023.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 v pořadí přeskočila také dosavadní českou jedničku Lindu Noskovou, která si oproti předchozímu týdnu pohoršila o dvě místa a klesla na 14. příčku.

Mezi muži je z českých hráčů nejlepší nadále Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.

JménoNBZ
1.Alcaraz Šp.13 150-
2.Sinner It.10 300-
3.Djokovič Srb.5 280-
4.Zverev Něm.4 605-
5.Musetti It.4 405-
6.De Minaur Austr.4 250+2
7.Auger-Aliassime Kan.4 230-1
8.Fritz USA4 220-1
9.Shelton USA4 050-
10.Bublik Kaz.3 405-
16.MenšíkČR2 425-
22.LehečkaČR1 860-1
31.MacháčČR1 510-3
87.KopřivaČR660+8
99.Svrčina ČR612-1
JménoNBZ
1.SkupskiČR8 490-
2.Zeballos Arg.8 135+2
3.Glasspool Brit.8 060-1
4.Granollers Šp.8 045+1
5.Cash Brit.7 970-2
6.Arévalo Salv.6 770-
6.Pavič Chorv.6 770-
8.Salisbury Brit.6 490-
9.Patten Brit.6 050-
9.Heliövaara Fin.6 050-
44.NouzaČR1 945-
47.RiklČR1 925-4
52.PavlásekČR1 845-4
71.Vocel ČR1 268-
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.10 870-
2.Šwiateková Pol.7 803-
3.Rybakinová Kaz.7 523-
4.GauffováUSA6 423+1
5.PegulaováUSA5 888+1
6.Anisimovová USA5 690-2
7.M. Andrejevová Rus.4 786-
8.Paoliniová It.4 157-
9.Svitolinová Ukr.3 260-
10.Mboková Kan.3 246+3
11.MuchováČR3 058+8
14.NoskováČR2 571-2
37.VondroušováČR1 328-2
38.BouzkováČR1 317-1
41.BejlekČR1 277-3
42.SiniakováČR1 272+2
43.ValentováČR1 270+5
53.Krejčíková ČR1 091-
JménoNBZ
1.Mertensová Belg.8 483-
2.Siniaková ČR7 515-
3.Townsendová USA6 915+2
4.Paoliniová It.6 585-1
4.Erraniová It.6 585-1
6.V. Kuděrmětovová Rus.6 496-
7.Danilinová Kaz.6 375+3
8.Ostapenková Lot.6 055+3
9.Sie Šu-wej Tchaj-w.6 048+3
10.Dabrowská Kan.6 046-1
56.KrejčíkováČR1 464+11
63.SiskováČR1 394-1
68.ŠkochČR1 363-3
70.MalečkováČR1 290-2
71.NoskováČR1 278-2
73.DetiucČR1 194-1
89.Bouzková ČR866+16
Výsledky

