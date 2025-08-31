Jiná situace se ve spojení s jejím jménem aktuálně neřeší. Townsendová si na lotyšskou soupeřku vyšlápla ve druhém kole, načež si po utkání u sítě vyslechla salvu nepěkných slov. „Jsi nevzdělaná!“ opřela se do Američanky Ostapenková. Nelíbilo se jí, že se pozdější vítězka během duelu neomluvila za prase.
Townsendová se bránila, odvětila soupeřce, ať se naučí prohrávat, a vzápětí už slavila úspěch s podporujícím publikem. Jejich konflikt se na US Open okamžitě stal velice probíranou věcí, vyjadřovaly se k němu i jiné hráčky, které se americké tenistky zastávaly.
|
Ostrá hádka tenistek po zápase. Řekla mi, že jsem nevzdělaná, čílila se Američanka
A i když Lotyška po pár dnech na Instagramu zveřejnila omluvu, že kvůli její špatné angličtině řekla něco jiného než myslela – Townsendovou chtěla označit za nevychovanou, ne nevzdělanou – tenisovým světem už její slova silně rezonovala.
„Asi byla po prohře hodně emotivní, ale neměla to říkat. Taylor znám a je pravým opakem všeho, co Jelena řekla,“ komentovala situaci jiná Američanka Gauffová. „Je moc hodná, když se mi nedaří, vždycky mi píše, aby mě povzbudila, zkontrolovala.“
Proto teď šampionku letošního Roland Garros mrzí, že spousta lidí si Townsendovou spojuje právě s vypjatou scénou v New Yorku.
„Taylor je mnohem více. Je to máma, je to skvělá kamarádka, talentovaná tenistka a dobrý člověk. Doufám, že po turnaji si o ní lidé zjistí více informací a opravdu ji poznají.“
Townsendové se zastala i Naomi Ósakaová, které se rovněž nelíbila urážlivá poznámka o nevzdělání. „Je to jedna z nejhorších věcí, které můžete říct člověku tmavé pleti ve sportu, kde hrajou hlavně běloši.“
A i když se Ostapenková později omluvila, že slova použila špatně, její nadávky zkrátka vyzněly nevhodně. Navíc drama po zápase se odehrálo ve středu a ona vysvětlení napsala až v sobotu.
„To načasování a to, komu to řekla, bylo zkrátka hrozné,“ pokračovala Japonka Ósakaová. „Nevím, jestli zná historii těchto věcí v Americe. Ale vím, že tohle už v životě nikomu neřekne.“
„Je to stigma, které provází celou naší komunitu,“ vyjádřila se Townsendová. „Že jsme nevzdělaní a podobné věci. Přitom to nemůže být dál od pravdy.“
Townsendová vs. Krejčíková
Osmifinále budeme sledovat v podrobné reportáži
Zároveň si ale užívá podpory, kterou od amerického publika v zápasech dostává. „Klidně si nasadím korunu za to, že díky mně chodí na stadion davy lidí. Ať už to přineslo jakoukoli pozornost, dělá to správnou věc – přivádí lidi, aby se dívali na náš sport a podporovali ho. A o to tu jde.“
Američanka si v neděli zahraje osmifinále proti Barboře Krejčíkové na druhém největším kurtu, už ale poznala i sílu toho nejrozsáhlejšího. Na stadionu Arthura Ashe porazila ve třetím kole ruskou hvězdu Mirru Andrejevovou.
Za výhru 7:5, 6:2 si vysloužila ovace ve stoje.
„Je to větší než já,“ řekla později v rozhovoru na kurtu. „Jde o poselství, jde o reprezentaci, jde o odvahu a schopnost ukázat se taková, jaká skutečně jsem – a to jsem udělala. Dnes jste viděli skutečnou Taylor Townsendovou.“
Na tiskové konferenci zmínila, že chce bojovat i za svého syna Adyna, kterého porodila v březnu roku 2021. „Chci, aby viděl, že je správné postavit se za sebe,“ vysvětlila.
„Někdy mám pocit, že lidé jiné barvy pleti jsou ve společnosti umlčováni. A právě v takových momentech je pro mě důležité promluvit, nejen za sebe, ale i za mou kulturu. Jde o to být sám sebou a nikdy nikomu nedovolit, aby vás připravil o vaši povahu a o to, kým jste jako člověk.“
Tonwsendová už podobné momenty zažívala jako mladá nadějná tenistka. V roce 2012 opanovala Australian Open a Wimbledon mezi juniorkami, v této kategorii se vyšvihla i na pozici světové jedničky. A tak bylo zřejmé, že na domácím US Open bude hvězdou.
Jenže Tenisová asociace Spojených států (USTA) ji místo na grandslam vyslala na tréninkový kemp, kde měla za úkol zhubnout. Neúčast na US Open asociace odůvodnila tím, že má „starost o Taylořino zdraví a její vývoj“.
„Byla jsem tlustá a černá, tak se mi snažili vzít můj sen. Nebo mi v něm aspoň zabránit,“ vzpomínala Townsendová na juniorská léta. „Žebříček říká, že jsem nejlepší na světě, doktor říká, že můžu hrát. A USTA říká, že mám navštívit výživového poradce a zhubnout? Nedávalo to smysl. A hrozně moc mě to ranilo.“
Ale i přes nepodporu americké asociace do New Yorku odcestovala. A došla až do čtvrtfinále.
|
Vedle Katky jsem učeň. Townsendová si plní sny a vzpomíná: Nutili mě hubnout
„Možná jsem neměla špičkovou kondici, ale měla jsem spoustu jiných předností. Zkrátka jsem se v tu dobu soustředila na jiné věci. Ale výsledky jsem měla skvělé a na tom přece záleží nejvíc, ne?“
Už dříve si však Townsendová všímala pohledů, které na ni vrhali rodiče jejích kolegyň. „Mysleli si, že jejich dětem beru příležitost, říkali o mně fakt hnusné věci. Prostě přihlásili své dcery do tenisového klubu, kde je začala porážet velká černá holka.“
Nedávno se 29letá Američanka vyhoupla na první místo deblového žebříčku, ve kterém přeskočila parťačku Siniakovou. „Jestli je někdo, komu to opravdu přeju, tak Taylor,“ ujistila Češka.
A Townsendová všem kritikům vzkázala: „Všichni neuvěřitelně dřeme, abychom si vydělali na živobytí. Vyžaduje to víc respektu, než že jen někoho zaškatulkujete. Jsem tenistka. Výjimečná. Jsem světová jednička, první matka v historii, které se to kdy podařilo. Takže pokud mě chcete nazývat jakkoli, hráčkou dvouhry, čtyřhry nebo mixu, zapíšu se do dějin.“