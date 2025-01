Grandslamové peníze na pomoc po požárech. Fritz daruje prémii za první kolo

„Je to to nejmenší, co můžu udělat. Jižní Kalifornie je mým domovem a v Los Angeles jsem nějakou dobu žil,“ řekl rodák z Rancho Santa Fe. „Je šílené, co se stalo. Kdo můžete, tak přispějte,“ vyzval sedmadvacetiletý tenista po výhře nad Cristianem Garínem z Chile ve druhém kole.

Požáry v okolí Los Angeles si vyžádaly již 25 obětí a patří mezi nejničivější v dějinách Spojených států. Ovlivňují i další aktéry Australian Open. Dvojnásobná šampionka turnaje Japonka Naomi Ósakaová, jež žije v USA odmalička, sledovala na dálku požáry nedaleko svého domu. I když se bývalá světová jednička podle svých slov špatně soustředí na tenis, s Karolínou Muchovou si ve středu poradila.