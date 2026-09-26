Za můj konec může fyzioterapeut, stěžuje si Ruska na test otřesu mozku

„Fyzio přivolaný na kurt trval na tom, že musím jít z kurtu a projít testem,“ napsala dvaadvacetiletá Prozorovová na sociálních sítích.
„Bohužel jsem nevěděla, že to můžu odmítnout. Ten test nebyl snadný. Vzhledem k tomu, že jsem za poslední tři dny strávila na kurtu vždy více než tři hodiny, jsem byla vyčerpaná a měla jsem problémy s některými úkoly, jako stát na jedné noze se zavřenýma očima,“ popsala.
Prozorovová i se svým týmem trvala na tom, že je v pořádku a může hrát. „Měli jsme dlouhou diskusi s pořadateli. Fyzio na všechny přítomné tlačil a dokonce tvrdil, že nejsem schopná převzít zodpovědnost za svůj vlastní život,“ tvrdí tenistka.
Pořadatelé se podle ní přikláněli k jejímu pokračování v turnaji, konečné rozhodnutí ale bylo na WTA.
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Organizace v reakci pro agenturu Reuters uvedla, že jednala podle protokolu pro případ otřesu mozku v zájmu ochrany zdraví tenistky. Prozorovovou podle WTA prohlédl zdravotnický tým a turnajový lékař. „Podle pravidla WTA o fyzické nezpůsobilosti a protokolu pro případ otřesu mozku nesmí hráčka, u níž byl otřes mozku diagnostikován, v soutěži pokračovat a bude prohlášena za fyzicky nezpůsobilou,“ řekl mluvčí WTA.
Pro ruskou tenistku tak nešťastně skončil životní turnaj, na němž získala na úvod skalp favorizované Alexandry Ealaové. Ve čtvrtfinále vyřadila Číňanku Wang Sin-jü. Odstoupení může ovlivnit i její start na příštím turnaji v Číně.
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Na okruh se může po diagnóze otřesu mozku vrátit až když splní podmínky WTA. „Hráčka se může k zápasům vrátit až poté, co úspěšně absolvuje předepsaný protokol postupného návratu do hry a získá příslušné lékařské povolení,“ uvedla WTA.