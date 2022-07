Máma v semifinále. Překvapení Wimbledonu ale stále musí měnit plenky

Málokdo by před Wimbledonem tipoval jako jednu ze semifinalistek 34letou německou tenistku Tatjanu Mariaovou. Vždyť 103. hráčka žebříčku WTA a pyšná matka dvou dcer doteď dokráčela na grandslamech nejdál do třetího kola. Přesto si ve čtvrtek odpoledne zahraje o postup do finále. „Chci každému ukázat, že jsem stále tady, bojuju a jen tak se nevzdám,“ prohlásila po postupu mezi nejlepší čtveřici.