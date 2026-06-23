Takový trest si nezaslouží. Tenisové osobnosti vyjadřují podporu Vondroušové

Markéta Plšková
  10:29
Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open. | foto: Reuters

Markéta Vondroušová se natahuje po balonku ve druhém kole Australian Open.
Markéta Vondroušová
Markéta Vondroušová hraje forhend ve třetím kole US Open.
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.
9 fotografií
Jen co na Instagram zveřejnila příspěvek reagující na čtyřletý trest, který dostala za neodevzdání vzorku dopingové komisařce, objevila se řada podporujících komentářů. Útěchu Markétě Vondroušové vyjádřily kolegyně i známé osobnosti, Český tenisový svaz je připraven jí pomoct při obhajobě. Šestadvacetiletá hráčka se může proti rozhodnutí odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži CAS.

„Jsme přesvědčeni, že Markéta není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila,“ řekl pro česká média předseda ČTS Jakub Kotrba.

„Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který si nezaslouží a který jí nepřísluší. Jsme připraveni jí aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest, který znamená konec s tenisem.“

Nejtvrdší možný trest, hrozí konec kariéry. Vyhlídky pro Vondroušovou nejsou dobré

Čtyřletý distanc by Vondroušové vypršel až 21. června 2030, tedy týden před jejími 31. narozeninami. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.

Dost pravděpodobně to tedy značí konec úspěšné tenisové kariéry.

Přijde Vám trest pro Markétu Vondroušovou za odmítnutí kontroly spravedlivý?

celkem hlasů: 6790

I proto jsou mnozí s výší trestu dost nespokojení. „Respektuju boj za čistý sport. Také ale věřím ve zdravý rozum. Čtyři roky jsou kruté a těžko k pochopení,“ napsala na sociální sítě Karolína Muchová.

Její trenér Sven Groeneveld dokonce na svém účtu X vyzval hráče, aby za Vondroušovou bojovali. „Možná by mohli spojit síly a postavit se za Markétu místo toho, aby bojovali za nesrovnalosti ohledně prize money.“

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

„Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat,“ líčil zase bývalý kapitán českého týmu pro Billie Jean King Cup Petr Pála. „Jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba.“

Kromě Muchové se pod příspěvkem Vondroušové vyjádřila třeba Linda Nosková či Tereza Valentová. Podpora dorazila také od zahraničních hráček. „Nemůžu tomu uvěřit. Jsme s tebou,“ napsala Sorana Cirsteaová. Podobně se vyjádřily i Coco Gauffová, Marta Kosťuková nebo Ons Džabúrová, kterou Češka porazila ve finále Wimbledonu 2023.

Kromě grandslamového titulu v All England Clubu vybojovala ještě stříbro na olympijských hrách v Tokiu 2021, o dva roky dříve hrála finále Roland Garros. Na okruhu WTA získala tři tituly, ten poslední přesně před rokem na travnatém podniku v Berlíně.

Nikdy jsem neměla pozitivní test, hájí se Vondroušová. Nevím, co bude dál

Teď dlouho žádný nepřidá. A pokud s odvoláním neuspěje, pak už jí tento počet trofejí nejspíš zůstane.

Známý americký novinář Ben Rothenberg minulý týden v Berlíně o případu Vondroušové mluvil s Jessicou Pegulaovou a Arynou Sabalenkovou. Obě ještě před tím, než byl trest zveřejněn, doufaly, že čtyřletý distanc česká tenistka nedostane.

„Přijde mi to hodně za něco, co bylo nejspíše nedorozumění,“ líčila Američanka. „Je důležité být svědomitý, co se dopingu týče, ale dlouhé tresty občas zničí tenisovou kariéru, která je hodně krátká.“

„Já bych něco takového asi neriskovala,“ reagovala světová jednička Sabalenková na skutečnost, že Vondroušová dopingový test odmítla. „Nechala bych se otestovat, ale všechno bych si natáčela, abych se mohla bránit. Doufám, že bude moct hrát a nedostane třeba dva roky.“

Vypětí v tváři české tenistky Markéty Vondroušové ve třetím kole na US Open

Nakonec dostala dokonce dvojnásobek. Na streamu Vondroušovou bránil také bývalý hráč Andy Roddick, kterému se nelíbilo, že komisařka měla přijít mimo vyhrazený čas, který Češka uvedla do aplikace ADAMS.

„Během své kariéry jsem uváděl, že budu doma mezi pátou a šestou ráno. Kdyby někdo přišel třeba v jednu odpoledne, poslal bych ho pryč. Nebo bych někomu zavolal, ať mu to vysvětlí. Pokud to nebylo během její vyhrazené hodiny a navíc to bylo večer a byla doma sama, pak má na to plné právo,“ komentoval.

Jenže dopingoví komisaři mohou skutečně přijít kdykoliv a pokud tenisty zastihnou, mají povinnost se testu podrobit. Což Vondroušová neudělala.

A kvůli tomu, i přes všechnu podporu, kterou od pondělního odpoledne dostává, nejspíš přijde o další tenisové zážitky.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ruseová vs. NoskováTenis - - 23. 6. 2026:Ruseová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 11:30
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Šalková vs. ŠymanovičováTenis - - 23. 6. 2026:Šalková vs. Šymanovičová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:00
  • 1.52
  • -
  • 2.36
Džumhur vs. KopřivaTenis - - 23. 6. 2026:Džumhur vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:05
  • 1.93
  • -
  • 1.87
Bejlek vs. SiegemundováTenis - - 23. 6. 2026:Bejlek vs. Siegemundová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 13:30
  • 1.99
  • -
  • 1.81
Semenistá vs. SiskováTenis - - 23. 6. 2026:Semenistá vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 13:30
  • 1.51
  • -
  • 2.37
Fruhvirtová vs. JonesováTenis - - 23. 6. 2026:Fruhvirtová vs. Jonesová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 13:30
  • 1.94
  • -
  • 1.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Kdo nevesluje, není viking. Norští fotbalisté oslavili výhru se svými fanoušky

Norští fotbalisté oslavují s fanoušky vítězství na Senegalem

Norsko si na mistrovství světa zajistilo postup do vyřazovací fáze a slavilo ve velkém stylu. Po výhře 3:2 nad Senegalem se hráči v čele s Erlingem Haalandem a Martinem Ödegaardem přidali k fanouškům...

23. června 2026  11:07

V Brně jednají o prodeji Lužánek Zbrojovce, návrh primátorky na odklad neprošel

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna....

Zastupitelé Brna dnes projednávají ostře sledovaný prodej zchátralého stadionu za Lužánkami. Hned na počátku schůze brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) však navrhla, aby se o věci nejednalo....

23. června 2026  10:39,  aktualizováno  11:06

Baník, Slavia... Šmiga se škrábe zpátky nahoru ve Zlíně. Bude dávat góly?

Daniel Šmiga na tréninku zlínských fotbalistů.

V české nejvyšší fotbalové soutěži debutoval v 17 letech a 119 dnech jako historicky nejmladší hráč Baníku Ostrava, od té doby přidal Daniel Šmiga už jen šest prvoligových startů, poslední před třemi...

23. června 2026  10:33

Takový trest si nezaslouží. Tenisové osobnosti vyjadřují podporu Vondroušové

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Jen co na Instagram zveřejnila příspěvek reagující na čtyřletý trest, který dostala za neodevzdání vzorku dopingové komisařce, objevila se řada podporujících komentářů. Útěchu Markétě Vondroušové...

23. června 2026  10:29

Slávistický stoper Hunal je další posilou Zbrojovky, těší se na Ševčíka se Zmrhalem

Obránce Dukly Eric Hunal se snaží odkopnout míč, který skončil na prsou a ruce...

Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jedenadvacetiletý mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první fotbalové ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na...

23. června 2026  10:22

Panama - Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Chorvatský záložník Luka Modrič během zápasu s Anglií.

Druhé kolo základní skupiny L na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Panama - Chorvatsko. Utkání hostí kanadské Toronto. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách...

23. června 2026

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...

Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...

23. června 2026  9:41

Nechť jsou všichni Norové šťastní, zářil rozjetý Haaland. Bude nejlepším střelcem?

Norský útočník Erling Haaland slaví gól do sítě Senegalu.

Po zápase seděl v první řadě během typické oslavy, při níž se spoluhráči předstírají, že veslují na vikinské lodi. A ještě aby ne! Erling Haaland je zatím klíčovou postavou norských fotbalistů na...

23. června 2026  9:27

Miami je zase domovem hvězd. Na Shaqa a LeBrona s Wadem teď navazuje Janis

Janis Adetokunbo a jeho kluci před Utkáním hvězd NBA

Hvězdný řecký basketbalista Janis Adetokunbo po 13 letech opouští Milwaukee a míří do Miami. Zámořská média v čele s ESPN uvedla, že jedenatřicetiletý dvojnásobný držitel ocenění MVP pro...

23. června 2026  9:07

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Norové slavili jako Vikingové, španělský trénink přerušila bouřka

Sledujeme online
Norští fotbalisté slaví výhru nad Senegalem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

23. června 2026  9:07

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

SynotTip bonus za registraci 2026: 1 000 Kč se sázkou bez rizika

ilustrační snímek

Nabídka sázkové kanceláře SynotTip je unikátní. Noví sázkaři získají po registraci 500 Kč, mají nárok na sázku bez rizika za dalších 500 Kč a podle prvního vkladu si mohou přijít na 10 000 Kč. Pojďme...

23. června 2026

Budu vzpomínat jen v dobrém. Šimek se v Pardubicích loučí, s Artisem je chce vyzvat

Pardubický stoper David Šimek poté, co dostal červenou kartu.

Za ligové áčko pardubických fotbalistů naposledy nastoupil koncem loňského listopadu při domácím debaklu 0:4 od libereckého Slovanu. V březnu se pak stoper David Šimek stal pilířem defenzivy...

23. června 2026  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.