Takový trest si nezaslouží. Tenisové osobnosti vyjadřují podporu Vondroušové

„Jsme přesvědčeni, že Markéta není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila,“ řekl pro česká média předseda ČTS Jakub Kotrba.
„Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který si nezaslouží a který jí nepřísluší. Jsme připraveni jí aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest, který znamená konec s tenisem.“
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Nejtvrdší možný trest, hrozí konec kariéry. Vyhlídky pro Vondroušovou nejsou dobré
Čtyřletý distanc by Vondroušové vypršel až 21. června 2030, tedy týden před jejími 31. narozeninami. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.
Dost pravděpodobně to tedy značí konec úspěšné tenisové kariéry.
I proto jsou mnozí s výší trestu dost nespokojení. „Respektuju boj za čistý sport. Také ale věřím ve zdravý rozum. Čtyři roky jsou kruté a těžko k pochopení,“ napsala na sociální sítě Karolína Muchová.
Její trenér Sven Groeneveld dokonce na svém účtu X vyzval hráče, aby za Vondroušovou bojovali. „Možná by mohli spojit síly a postavit se za Markétu místo toho, aby bojovali za nesrovnalosti ohledně prize money.“
„Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat,“ líčil zase bývalý kapitán českého týmu pro Billie Jean King Cup Petr Pála. „Jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba.“
Kromě Muchové se pod příspěvkem Vondroušové vyjádřila třeba Linda Nosková či Tereza Valentová. Podpora dorazila také od zahraničních hráček. „Nemůžu tomu uvěřit. Jsme s tebou,“ napsala Sorana Cirsteaová. Podobně se vyjádřily i Coco Gauffová, Marta Kosťuková nebo Ons Džabúrová, kterou Češka porazila ve finále Wimbledonu 2023.
Kromě grandslamového titulu v All England Clubu vybojovala ještě stříbro na olympijských hrách v Tokiu 2021, o dva roky dříve hrála finále Roland Garros. Na okruhu WTA získala tři tituly, ten poslední přesně před rokem na travnatém podniku v Berlíně.
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Nikdy jsem neměla pozitivní test, hájí se Vondroušová. Nevím, co bude dál
Teď dlouho žádný nepřidá. A pokud s odvoláním neuspěje, pak už jí tento počet trofejí nejspíš zůstane.
Známý americký novinář Ben Rothenberg minulý týden v Berlíně o případu Vondroušové mluvil s Jessicou Pegulaovou a Arynou Sabalenkovou. Obě ještě před tím, než byl trest zveřejněn, doufaly, že čtyřletý distanc česká tenistka nedostane.
„Přijde mi to hodně za něco, co bylo nejspíše nedorozumění,“ líčila Američanka. „Je důležité být svědomitý, co se dopingu týče, ale dlouhé tresty občas zničí tenisovou kariéru, která je hodně krátká.“
„Já bych něco takového asi neriskovala,“ reagovala světová jednička Sabalenková na skutečnost, že Vondroušová dopingový test odmítla. „Nechala bych se otestovat, ale všechno bych si natáčela, abych se mohla bránit. Doufám, že bude moct hrát a nedostane třeba dva roky.“
Nakonec dostala dokonce dvojnásobek. Na streamu Vondroušovou bránil také bývalý hráč Andy Roddick, kterému se nelíbilo, že komisařka měla přijít mimo vyhrazený čas, který Češka uvedla do aplikace ADAMS.
„Během své kariéry jsem uváděl, že budu doma mezi pátou a šestou ráno. Kdyby někdo přišel třeba v jednu odpoledne, poslal bych ho pryč. Nebo bych někomu zavolal, ať mu to vysvětlí. Pokud to nebylo během její vyhrazené hodiny a navíc to bylo večer a byla doma sama, pak má na to plné právo,“ komentoval.
Jenže dopingoví komisaři mohou skutečně přijít kdykoliv a pokud tenisty zastihnou, mají povinnost se testu podrobit. Což Vondroušová neudělala.
A kvůli tomu, i přes všechnu podporu, kterou od pondělního odpoledne dostává, nejspíš přijde o další tenisové zážitky.