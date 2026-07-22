Takhle to dál nepůjde, řekla si Valentová a vykouzlila kanára. Teď zbrojí na krajanku

„Už jsem zase tady a zase vítězně,“ uvedla se, když přišla mezi novináře do tiskového centra. Bylo vidět, že ji vydřený zápas těší a že je spokojená. „Nepřestala jsem věřit, dál jsem bojovala o každý míč a věřila, že se to otočí,“ líčila.
Ale zápas to byl náročný, že?
Hodně. Soupeřka hrála v prvním setu neskutečně dobře, ale je to tenis a všechno se může otočit jedním míčem. Věřila jsem, že se to změní, protože kdyby takhle hrála celý zápas, jen bych jí podala ruku a pogratulovala, že byla lepší. Pak jsem změnila pár věcí, myslím, že to bylo správné rozhodnutí.
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Jste ráda, že jste druhý set vyhrála 6:0?
Těší mě hlavně to, že jsem ho vyhrála. Je jedno, jestli to bylo 7:6, nebo 6:0, ale samozřejmě to dodá sebevědomí. Soupeřka byla psychicky dole, já naopak nahoře. Zdravě jsem se naštvala, ještě jsem přidala a jsem strašně ráda, že jsem ten zápas dotáhla do vítězného konce.
Jak ve vašem případě vypadá zdravé naštvání?
Řekla jsem si, že takhle to dál nepůjde. Snažila jsem se uklidnit a myslím, že jsem zůstala docela klidná, nepanikařila jsem, což bylo důležité. Přemýšlela jsem, co změnit, a přišla jsem na to. Podle mě to byl opravdu výborný zápas a myslím, že mi do budoucna hodně pomůže.
Co tedy na Maju Jointovou zabralo?
Trochu jsem změnila rytmus hry. V prvním setu prakticky neudělala chybu, když jsme hrály výměny od základní čáry. Říkala jsem si ale, že není možné, aby takhle hrála celý zápas. Kdyby ano, byla by úplně někde jinde. Věřila jsem, že dřív nebo později přijde její slabší chvíle, já se té šance chytím a začnu hrát svoji hru.
Maja na sebe nedávno upozornila ve Wimbledonu, kde porazila Serenu Williamsovou. Sledovala jste tehdy ten zápas?
Myslím, že se hrál hodně pozdě večer, takže jsem už spala. Viděla jsem pak jen sestřih. Bylo to určitě zajímavé. Myslím si, že ji to vítězství hodně nakoplo, protože předtím neměla úplně dobrou bilanci.
Jak důležité pro vás bylo, že jste zůstala koncentrovaná až do konce utkání?
Určitě hodně. Byla jsem soustředěná celý zápas, což není vždycky jednoduché. Tenhle duel to po mně ale vyžadoval, takže jsem ráda, že jsem to zvládla. Soustředila jsem se na každý svůj servis, pak na její servis, abych ji brejkla. A když se mi to povedlo, myslela jsem hlavně na to, abych na svém podání zahrála kvalitní míče a volila správná řešení.
Ve třetím setu jste si zápas viditelně užívala, dokonce jste burcovala diváky, aby ještě víc fandili.
Bylo to skvělé. Strašně si to užívám a jsem fanouškům moc vděčná, že chodí na moje zápasy i na utkání ostatních českých hráček. Opravdu nás ženou dopředu. Patří jim za to velké poděkování. Jen jsem chtěla atmosféru ještě trochu víc rozproudit.
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V dalším kole vás čeká české derby s Marií Bouzkovou. Těšíte se na něj?
Moc. Doufala jsem, že si s ní znovu zahraju. Jsem ráda, že jsem zvládla tenhle těžký zápas a dostala další příležitost nastoupit proti ní. Maruška je výborná hráčka, asi ani nemusím říkat víc. Udělám všechno pro to, abych tentokrát vyhrála.
Půjde o odvetu za loňské semifinále, ve kterém vás porazila. Je to pro vás extra motivace?
Samozřejmě. O motivaci vůbec nemusím mluvit, té mám dost. Jak už jsem říkala, na ten zápas se moc těším a udělám všechno pro to, abych tentokrát vyhrála. Doufám, že se mi to podaří. Zároveň mi ten zápas může zase hodně dát a ukázat, na čem ještě pracovat. I když to samozřejmě vím, každý takový duel vždycky přinese něco nového.
S českými hráčkami se dobře znáte, s Marií Bouzkovou obzvlášť. Můžete se vůbec navzájem něčím překvapit?
Každý zápas je jiný a každý den také. Trénujeme spolu poměrně často, a když jsme na stejném turnaji, většinou spolu chodíme na kurt. Samozřejmě se dobře známe a víme, co od sebe čekat, ale vždycky se může objevit něco nového.