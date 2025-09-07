Finále Roland Garros?
Alcaraz porazil Sinnera po epické pětisetové bitvě.
Závěrečný duel Wimbledonu?
Ital se dočkal odplaty a Španěla zdolal.
A souboj o titul na US Open?
Zase stejné obsazení.
Alcaraz na US Open jasně přehrál Djokoviče, ve finále znovu vyzve Sinnera
Vůbec poprvé v tenisové open éře, která se počítá od roku 1968, se dva stejní hráči potkají ve třech grandslamových finále v jedné sezoně.
Také tato statistika ukazuje, jak výjimeční 24letý Ital a o dva roky mladší Španěl jsou. Naprosto dominují a rozdělí si mezi sebe už osmý grandslam v řadě.
Sázkové kanceláře o trochu více věří obhájci titulu a úřadujícímu vládci žebříčku, ale očekávají další vyrovnaný střet.
„Tyhle výzvy miluju,“ předesílá mírný favorit Sinner. „Carlos mě tlačí na můj limit, což je skvělé, protože mi to dává tu nejlepší zpětnou vazbu, jakou jako hráč můžete mít.“
„Pokaždé, když proti sobě hrajeme, si musíme dávat pozor na více věcí, snažíme se vymyslet trochu jinou taktiku. Pro sport je skvělé mít takovou rivalitu a doufám, že nás čeká další skvělý zápas.“
Právě jen ve vzájemném souboji ze sebe mohou vyždímat maximum, protože od ostatních hráčů jsou tak odskočení, že je s přehledem válcují. Sinner na cestě do finále ztratil dva sety, Alcaraz dokonce žádný.
Může se tak stát prvním tenistou v otevřené éře, který vyhraje US Open s čistým zápisem.
„Právě na konzistenci během zápasů a turnajů hodně pracuju. Nechci zažívat výpadky, od začátku chci hrát dobře a pak tu vysokou úroveň udržet po celou dobu. Taky je to tím, že dospívám a čím dál víc poznávám, co na kurtu i mimo něj potřebuju.“
Nad rivalem, se kterým se zároveň kamarádí, vede ve vzájemné bilanci 9:5, z posledních sedmi zápasů prohrál jediný. Naposledy se střetli před třemi týdny ve finále v Cincinnati, kde Sinner kvůli nemoci utkání za stavu 0:5 v prvním setu skrečoval.
A zdravotní potíže ho trápily i v pátečním semifinále US Open, proti Kanaďanovi Félixi Augeru-Aliassimeovi si nechal ošetřit břicho.
„Cítil jsem v něm drobné cukání. Ale po ošetření už to bylo mnohem lepší a za chvíli už mě to vůbec neomezovalo. Takže to není nic, kvůli čemu bych měl mít obavy.“
Ryšavý Ital bude chtít získat třetí letošní a celkově pátý grandslamový titul, do finále se dostal na posledních pěti majorech.
Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz
„To jsou úžasné statistiky. Když jsem se stal profesionálem, nikdy by mě nenapadlo, že se mi něco takového povede,“ žasne.
Na US Open se radoval už loni a také Alcaraz může v New Yorku slavit podruhé – turnaj ovládl v roce 2022. Celkově usiluje o svou šestou grandslamovou trofej.
Čísla těch dvou jsou tedy velmi vyrovnaná.
A vše nasvědčuje tomu, že taková bude i jejich další finálová bitva.