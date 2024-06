Drtička s tituly proti letošní senzaci. Rozdílné finalistky spojuje polština

Své grandslamové prokletí zlomila na lednovém Australian Open, kde se coby 31. tenistka světa probila do osmifinále. A nastartovala tím ohromný progres. Do Paříže už přicestovala jako číslo 15, příští týden se posune do elitní desítky.

Ve 28 letech.

„Přitom jsem nikdy nesnila o tom, že budu v top 10, až krok po kroku jsem začala věřit, že toho mohu dosáhnout. Překvapuje mě, když vidím, jak Jannik (krajan Sinner) říkal už v 15 letech, že jeho snem je stát se světovou jedničkou. Já jsem si jako dítě tak vysoké cíle nedávala. Ale teď jsem tady. A moc šťastná.“

Jasmine Paoliniová z Itálie returnuje v semifinále Roland Garros.

Na Roland Garros si ve čtvrtfinále vyšlápla na nasazenou čtyřku Jelenu Rybakinovou, ve čtvrtečním semifinále rozebrala sedmnáctiletou ruskou naději Mirru Andrejevovou.

„Připadá mi to jako nemožné, ale je to pravda,“ jen těžko vstřebávala postup do premiérového grandslamového finále. A jen tak mimochodem si v Paříži zahraje o titul i ve čtyřhře, v níž nastupuje po boku zkušené krajanky Sary Erraniové.

Když se Paoliniové novináři ptali, díky čemu najednou předvádí o tolik lepší výkony, odpověděla: „Nemyslím si, že přišel jeden speciální moment. Byl to proces, ve kterém jsem proti top hráčkám hrála postupně lépe a lépe. Předtím jsem s nimi jasně prohrávala, ale přibližovala jsem se, což mi dodalo sebevědomí. Teď už jdu na kurt s vírou, že tyhle zápasy můžu vyhrát.“

Dodrží toto nastavení i v sobotním finále proti Šwiatekové?

„Ona je neuvěřitelná hráčka,“ uvědomuje si Italka. „Stále velmi mladá, přesto už dosáhla na spoustu úspěchů. Hodně ji respektuju, ale mým cílem bude pokusit se zápas užít a předvést dobrý výkon.“

Cítí, že nemá co ztratit, protože jednoznačnou favoritkou souboje, který na centrálním dvorci Philippa Chatriera vypukne v 15:00, bude o pět let mladší Polka.

Po krizovém momentu ve druhém kole, kdy Naomi Ósakaové odvrátila mečbol, se v Paříži rozjela k parádnímu tažení. Ve čtvrtfinále smetla Markétu Vondroušovou, v semifinále vycvičila Coco Gauffovou.

Iga Šwiateková se raduje z postupu do finále Roland Garros.

Grandslamové finále okusí popáté v životě, ve všech dosavadních případech uspěla.

Hned třikrát jásala v Paříži, a tak jí novináři po semifinále podsouvali, jestli už její výkony na tamní antuce náhodou nezačínají připomínat Rafaela Nadala, čtrnáctinásobného šampiona mužské dvouhry.

„Uvidíme za 14 let, jestli je má cesta podobná,“ usmála se Polka. „Ale je to samozřejmě velmi hezké, nikdy bych nečekala, že mě budou srovnávat s Rafou, protože on je naprostá legenda. Jsem pyšná, že tady hraju konzistentně a že mě zmiňují ve stejné větě jako Rafu. To je cool.“

Roland Garros příloha iDNES.cz

S Paoliniovou se střetla dvakrát, v obou případech zvítězila bez ztráty setu, naposledy na US Open 2022.

„Připravím se na ni takticky, protože ona hraje jednoznačně nejlepší sezonu v kariéře, takže musela něco změnit,“ zamýšlí se Šwiateková.

A přestože mají na první pohled velmi odlišné kariéry – jedna vylétla až později, zatímco druhá slavila grandslamový titul už v 19 letech – mají i něco společného.

Jde o znalost polštiny, respektive polské kořeny. U Šwiatekové jsou jasné, ale u Paoliniové je na první pohled nepoznáte, má totiž polskou babičku. A dědeček je pro změnu dánského a ghanského původu.

„Polsky se snažím mluvit, ale není to pro mě snadné, jsem trochu stydlivá,“ prozradila na tiskovce po semifinále. „Ale když vidím Igu, tak jí gratuluju za tituly, stejně tak ona mě. Přeje mi hodně štěstí, když se potkáváme v šatně.“

A předeslala, že s rivalkou se v polštině pozdraví i před finále.