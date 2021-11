Změna sestavy? Podvod, zlobí se Švýcarky. Naučte se prohrávat, reagují Rusky

O co šlo?

Ruský kapitán Igor Andrejev do sobotního finále původně nominoval Anastasiji Pavljučenkovovou, jenže dvacet minut před začátkem utkání oznámil, že jeho jednička má zraněné levé koleno, a proti Bencicové vyslal Ludmilu Samsonovovou.

Tedy hráčku, která letos Švýcarku dvakrát přemohla. A uspěla i v O2 areně, čímž završila vítězství Rusek 2:0 na zápasy, jelikož Daria Kasatkinová předtím zdolala Jil Teichmannovou.

„Hrály extrémně dobře, zasloužily si vyhrát,“ uznal Günthardt. Zároveň ale soupeřky ostře kritizoval za rošádu ohlášenou na poslední chvíli.



„Dvacet minut před začátkem nám řekli, že vyměnili jedničku za čtyřku. Někdo může říct, že to je chytré, ale to je nesmysl,“ rozhovořil se švýcarský kapitán.

„Buď se zranila sama, což by bylo nešťastné, nebo to udělali schválně, což by bylo podvádění. A to není nikdy chytré. Když mi ruský tým řekne do očí, že se zranila dvacet minut před zápasem, beru to. Ale je divné, že nejdřív mohla hrát, a pak se těsně před zápasem najednou zranila.“

Günthardtovo podezření sdílela i viditelně zdrcená Bencicová. „Abych byla upřímná, myslím, že to bylo ošklivé,“ uvedla. „Ale dobro nakonec vyhraje, takže se vrátíme a tuhle soutěž vyhrajeme.“



Reakce protistrany?

„Nasťa předtím hrála dva těžké zápasy ve třech dnech. Chtěla hrát i ve finále, ale při rozcvičení cítila, že není stoprocentně připravená,“ líčil ruský kapitán Andrejev. „Proto jsme změnili nominaci.“

„Už večer před zápasem jsem koleno cítila, ale chtěla jsem zkusit,“ přiblížila Pavljučenkovová. „Věřila jsem, že to půjde, ale při rozehrávce před zápasem jsem ani nemohla podávat.“



Ujišťovala, že zhoršení stavu jejího kolene přišlo až těsně před zápasem.

„A Švýcarkám bych vzkázala, že součástí sportu je naučit se prohrávat,“ uzavřela Ruska.