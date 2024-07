Svitolinová vyhrála, ale kvůli ruskému útoku plakala: Mnoho dětí přišlo o život

Svitolinová, jedna z nejznámějších ukrajinských sportovkyň, od začátku ruského vpádu hlasitě vystupuje na podporu své vlasti, domů rovněž posílá finanční prostředky.

V pondělním wimbledonském osmifinále si poradila s Číňankou Wang Sin-jü 6:2 a 6:1, z postupu do svého třetího čtvrtfinále travnatého grandslamu se ale příliš neradovala.

„Myslím na všechny, tohle vítězství je i pro ně,“ připomněla pondělní útoky Rusů na Kyjev a Dněpropetrovskou oblast, které si vyžádaly 31 mrtvých a 125 zraněných. V hlavním městě rakety dopadaly mimo jiné na dětskou nemocnici, která je největší v zemi.

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu

„Pro všechny Ukrajince je to nesmírně smutný den,“ pokračovala Svitolinová na tiskové konferenci. „Chtěla jsem být jen ve svém pokoji, nechtělo se mi nic dělat. Je to pro mě velmi citlivé téma, tyto emoce prožíváme skoro každý den, ale dnes byly ještě o to silnější, protože rakety mířily na dětskou nemocnici. A mnoho dětí přišlo o život.“

Prozradila, že na Ukrajině stále má některé členy rodiny a přátele. A že si uvědomuje, že sportovními výkony může své vlasti pomoct.

„Každý Ukrajinec používá vlastní způsob, jak šířit povědomí o tom, co se v zemi děje, a jak získat peníze. Moje cesta je skrze tenis, což mě dnes opravdu motivovalo.“

„Mé vítězství znamenalo alespoň malé světlo, které přineslo štěstí ukrajinskému lidu. Dostala jsem spoustu zpráv, lidé jsou rádi, že jsem vyhrála.“

I když sama Svitolinová, která se ve středečním čtvrtfinále utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, má někdy – stejně jako další ukrajinští sportovci – potíže s tím, aby si své úspěchy užívala.

„Když jsme šťastní nebo jedeme na dovolenou, cítíme se provinile, protože nejsme na Ukrajině. Mnoho lidí nemůže zemi opustit, jsou ve válce, bojují v první linii. S těmihle pocity už žijeme více než dva roky, ale pořád nejsou příjemné.“