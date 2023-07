Svitolinová v slzách děkovala Ukrajině. Vyzdvihla záludný styl Vondroušové

Svitolinová ve čtvrtfinále letošního travnatého grandslamu zaskočila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, na cenný skalp už nenavázala a musela se sklonit před uměním levoruké Češky.

Pod tíhou vyřazení i kruté situace ve válkou zasažené vlasti se na pozápasové tiskové konferenci rozplakala. „Dostávám spoustu zpráv od různých lidí, je neuvěřitelné, jak mě celou dobu podporovali. Snad budou pokračovat,“ dostala ze sebe, než ji přemohlo dojetí.

Markéta Vondroušová (čelem) objímá ukrajinskou tenistku Elinu Svitolinovou po vzájemném střetu v semifinále Wimbledonu.

O čem ještě Ukrajinka hovořila?

O druhém setu semifinále, v němž snížila z 0:4 na 3:4: „Snažila jsem se bojovat, ale pak jsem trochu spěchala a v gamu za stavu 3:4 jsem nepodávala dobře. Hádám, že i Markéta v ten moment byla nervózní, protože v semifinále nikdy není snadné ukončit zápas. Ale hrála skvěle, byla velmi trpělivá.“

Jestli ji mohla podpora z Ukrajiny dostat pod tlak: „Nevím. Samozřejmě jsem věděla, že mi lidi fandí, když jste v semifinále grandslamu, dá se to očekávat. Neřekla bych, že jsem byla příliš nervózní, ale měla jsem najít lepší způsob, jak se vyrovnat s Markétiným stylem hry. Je velmi záludná soupeřka, vrátí vám hodně míčů.“

Jestli by si loni v říjnu po narození dcery Skai pomyslela, že v červenci se dostane do semifinále Wimbledonu: „Věřila bych tomu jen těžko, ale teď jsem opravdu naštvaná, že jsem nepostoupila do finále.“

Jak se těší, až po návratu domů dcerku uvidí: „Hrozně moc, bude to ten nejlepší moment.“

O poselství, které svými úspěchy vysílá vlasti trpící pod ruskou agresí: „Určitě je to pro mě velká motivace, ale zároveň to přináší zodpovědnost a hodně napětí. Snažím se to ustát, i když toho někdy může být moc. Přesto doufám, že mě lidé na Ukrajině budou podporovat dál. A doufám, že dostanu další šanci.“