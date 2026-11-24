„Nesnáším porážky a obzvlášť ve finále. Strašně to bolí, je to jako rána nožem do srdce,“ rozpovídala se Svitolinová. „Byla jsem velmi nervózní. A během ceremoniálu jsem věděla, že mi bude chtít pogratulovat. Ale nebylo to úplně vhodné.“
Andrejevová letos ovládla Roland Garros a v pouhých devatenácti letech se vyšplhala už na druhé místo světového žebříčku. Turnajem mistryň prošla jednoznačně bez ztráty setu a po finále jako první vyslala gratulace právě své ukrajinské sokyni.
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Andrejevové za titul z Turnaje mistryň gratuloval Putin. Kouč Ukrajinky zuří
„Máš za sebou skvělou sezonu. Vím, že je těžké prohrát finálový zápas. Máš malou dcerku a jsi úžasná máma, která se dokázala vrátit na takhle skvělou úroveň. Neumím si představit, jak těžké to musí být. Přeji ti vše nejlepší do příští sezony,“ ocenila její návrat po mateřské pauze.
Svitolinové se ale její řeč nelíbila.
„Nepodáváme si ruce a neděláme společné fotky s reprezentantkami ze země agresora. Takže to celé vypadalo jako provokace. Bylo to mimořádně nezdvořilé a nepříjemné,“ přiznala. „Věděla jsem, že to vyvolá reakci v médiích a že média se v podobných situacích často staví na jejich stranu.“
Andrejevová sice stejně jako ostatní Rusky a také Bělorusky vystupuje na okruhu pod neutrálním statusem, po jejím vítězství na Turnaji mistryň jí však pogratuloval prezident Vladimir Putin.
Už před začátkem akce bylo mezi Svitolinovou a Andrejevovou s Arynou Sabalenkovou vidět napětí, nekonalo se třeba tradiční společné focení všech mistryň.
Hned po finálovém zápase se na síti X ozval také kouč ukrajinské tenistky Sergij Stachovskij, který během války sloužil v armádě.
„Gratulovat Elině a zároveň ignorovat fakt, že její země okupuje Ukrajinu, aniž by veřejně invazi odsoudila a navrch přijímat pocty od Putina… To není projev důstojnosti. Je to vědomý akt manipulace.“