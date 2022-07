Jedničkou na libereckém Svijany Open bude mladík Lehečka

Lehečka, rodák z Mladé Boleslavi, je odchovancem jabloneckého TSM, Dellien patří k obávaným jihoamerickým antukářům.

Mezi osmi nasazenými by letos v Liberci měli být i zkušený slovenský reprezentant Norbert Gomboš (112. - ATP), Portugalec Nuno Borges (115.) a čeští reprezentanti, prostějovský Vít Kopřiva (128.), stoupající světovým žebříčkem, s loňským finalistou Tomášem Macháčem (142.) z pražské Sparty. Ten se U Jezírka vrátí po delší zdravotní přestávce do turnajového kolotoče.

Přihlášeni jsou i dva bývalí vítězové libereckého challengeru, 32letý Slovák Andrej Martin, šampion z let 2014 a 2018, a o dva roky starší Portugalec Pedro Sousa, vítěz ročníku 2017.

Fanoušci se mohou těšit i na další bývalé hráče z první stovky ATP, levorukého Němce Stebeho a Rakušana Melzera, jenž si v minulosti zahrál za LTK Liberec českou extraligu družstev. Z třetí stovky ATP budou startovat talentovaní mladí tenisté Jonáš Forejtek z pražské Štvanice, Chorvat Ajdukovič, Skatov z Kazachstánu či Slovák Klein.

„Fanoušci se mají v prvním srpnovém týdnu na co těšit, letošní konkurence hráčů je opět kvalitní a zajímavá. Jirka Lehečka si u nás zahraje poslední turnaj před odletem na americké turnaje a budeme svědky comebacku Tomáše Macháče,“ uvedl ředitel libereckého turnaje Svijany Open Tomáš Trsek. „Volnou kartu pořadatele do hlavní soutěže obdrží naši ligoví hráči Andrew Paulson do hlavní soutěže a Matyáš Černý do kvalifikace.“

Letošní Svijany Open, který je součástí série ATP Challenger 80, bude mít celkovou dotaci 45 730 eur a finále dvouhry a doprovodný program bude 7. srpna přenášet TV Nova Sport.