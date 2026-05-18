Bartůňková se v žebříčku vyšvihla na životní maximum, Muchová je zpět v top10

  9:16
Skvělý výkon Nikoly Bartůňkové na turnaji v Římě se nyní odrazil i ve světovém žebříčku. Dvacetiletá tenistka se v něm posunula o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na dvanácté pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.

Nikola Bartůňková se hecuje ve třetím kole turnaje v Římě. | foto: Reuters

Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner.

V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.

Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle.

Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.

Sinner v římském finále porazil Ruuda a dorovnal další Djokovičův rekord

Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jako první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě.

V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.

JménoNBZ
1.Sinner It.14 700-
2.Alcaraz Šp.11 960-
3.Zverev Něm.5 705-
4.Djokovič Srb.4 710-
5.Auger-Aliassime Kan.4 060-
6.Shelton USA4 030-
7.Medveděv Rus.3 760+2
8.Fritz USA3 720-1
9.De Minaur Austr.3 665-1
10.Bublik Kaz.3 230+1
14.LehečkaČR2 715-1
28.MenšíkČR1 510-
40.MacháčČR1 080+1
63.Kopřiva ČR856-8
JménoNBZ
1.Skupski Brit.8 430-
2.Zeballos Arg.8 030-
3.Granollers Šp.7 940+2
4.Heliövaara Fin.7 360-1
4.Patten Brit.7 360-1
6.Glasspool Brit.6 950-
6.Cash Brit.6 950+1
8.Salisbury Brit.5 440-
9.VavassoriIt.5 310+5
10.Bolelli It.5 190+5
47.RiklČR1 925-
49.PavlásekČR1 920-3
50.NouzaČR1 900+7
60.Vocel ČR1 538-1
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.9 960-
2.Rybakinová Kaz.8 705-
3.Šwiateková Pol.7 273-
4.GauffováUSA6 749-
5.PegulaováUSA6 286-
6.Anisimovová USA5 985-
7.Svitolinová Ukr.4 315+3
8.Andrejevová Rus.4 181-1
9.Mboková Kan.3 395-
10.MuchováČR3 318+1
12.NoskováČR3 054+1
27.BouzkováČR1 596-1
35.BejlekČR1 369+2
36.SiniakováČR1 362+3
42.KrejčíkováČR1 271+11
43.ValentováČR1 265+5
44.VondroušováČR1 263-
65.Bartůňková ČR970+29
JménoNBZ
1.SiniakováIt.8 930-
2.Townsendová USA8 330-
3.Mertensová Belg.7 488-
4.Kruničová Srb.6 905+3
5.Danilinová Kaz.6 895+3
6.Dabrowská Kan.6 816-
7.Paoliniová a Erraniová It.6 505-3
9.Stefaniová Braz.6 035-
10.Čang Šuaj Čína5 785-
47.ŠkochČR1 732-1
51.MalečkováČR1 671-2
58.KrejčíkováČR1 464-1
60.BouzkováČR1 434+8
64.SiskováČR1 394-2
74.DetiucČR1 231+2
82.Nosková ČR1 030+12
