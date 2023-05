Alcaraz se vrátil na první místo žebříčku, Djokoviče přeskočil i Medveděv

Alcaraz je na první příčce potřetí. Poprvé se na ni dostal loni v září v 19 letech po triumfu na US Open jako nejmladší jednička v historii a držel ji 20 týdnů do ledna. Podruhé se do čela posunul v březnu a vedení uhájil dva týdny.

Z pozice světové jedničky vstoupí Alcaraz do Roland Garros, které začne 28. května. Španělský tenista by na pařížském grandslamu rád navázal na krajana Rafaela Nadala, jenž v Paříži získal rekordních 14 titulů. Letos kvůli zdravotním problémům bude chybět.

Jediným českým zástupcem v první stovce mužského žebříčku je Jiří Lehečka na 40. místě. Nejvýše postavenou Češkou je Petra Kvitová na desáté příčce. Barbora Krejčíková je třináctá, šestnácté místo patří Karolíně Plíškové.

Světovou jedničkou ve čtyřhře je nadále Kateřina Siniaková, Krejčíková klesla z druhé pozice na čtvrtou. Pořadí dvouhry stále s náskokem vede Iga Šwiateková z Polska.