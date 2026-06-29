Muchová je po triumfu v Bad Homburgu devátá na světě, příčku za svým maximem

Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku tenisové WTA se posunula na deváté místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima, kterým je osmá příčka ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenisů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží čtrnácté místo.
Muchová na pozici domácí jedničky vystřídala Lindu Noskovou, která týden po triumfu na trávě v Berlíně a premiérovém posunu do Top 10 klesla z desáté pozice na dvanáctou. Šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková figuruje na 23. příčce. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. místě.
V čele žebříčků se před třetím grandslamem sezony na trávě v All England Clubu nic nezměnilo. Ženskou jedničkou je Běloruska Aryna Sabalenková a italský obhájce wimbledonského titulu Jannik Sinner. Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková vstoupí do turnaje jako světová trojka.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|13 450
|-
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|9 460
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|7 190
|-
|4.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 390
|-
|5.
|Shelton
|USA
|4 160
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|4 110
|-
|7.
|Fritz
|USA
|3 765
|-
|8.
|Djokovič
|Srb.
|3 760
|-
|9.
|Medveděv
|Rus.
|3 580
|-
|10.
|Cobolli
|It.
|3 460
|-
|14.
|Lehečka
|ČR
|2 360
|-
|18.
|Menšík
|ČR
|2 255
|-1
|49.
|Macháč
|ČR
|1 020
|-2
|64.
|Kopřiva
|ČR
|893
|+4
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Heliövaara
|Fin.
|8 320
|-
|1.
|Patten
|Brit.
|8 320
|-
|3.
|Zeballos
|Arg.
|8 030
|-
|4.
|Granollers
|Šp.
|7 940
|-
|5.
|Skupski
|Brit.
|7 320
|-
|6.
|Cash
|Brit.
|6 470
|-
|6.
|Glasspool
|Brit.
|6 470
|-
|8.
|Vavassori
|It.
|5 410
|-
|9.
|Bolelli
|It.
|5 110
|-
|10.
|Arévalo
|Salv.
|4 570
|+2
|40.
|Nouza
|ČR
|2 185
|-
|41.
|Rikl
|ČR
|2 185
|+1
|43.
|Pavlásek
|ČR
|2 100
|+1
|61.
|Vocel
|ČR
|1 528
|+1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|9 090
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 143
|-
|3.
|Šwiateková
|Pol.
|6 409
|-
|4.
|Pegulaová
|USA
|5 881
|-
|5.
|M. Andrejevová
|Rus.
|5 653
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 523
|-
|7.
|Gauffová
|USA
|4 879
|-
|8.
|Svitolinová
|Ukr.
|4 471
|-
|9.
|Muchová
|ČR
|3 878
|+2
|10.
|Mboková
|Kan.
|3 670
|-1
|12.
|Nosková
|ČR
|3 359
|-2
|23.
|Bouzková
|ČR
|1 849
|-1
|36.
|Siniaková
|ČR
|1 338
|-2
|38.
|Krejčíková
|ČR
|1 320
|-1
|45.
|Bejlek
|ČR
|1 208
|-
|48.
|Bartůňková
|ČR
|1 140
|-2
|54.
|Valentová
|ČR
|1 094
|+7
|73.
|Plíšková
|ČR
|936
|+1
|92.
|Viďmanová
|ČR
|831
|-2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|10 500
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|9 900
|-
|3.
|Dabrowská
|Kan.
|7 935
|-
|4.
|Mertensová
|Belg.
|7 308
|-
|5.
|Kruničová
|Srb.
|6 905
|-
|6.
|Danilinová
|Kaz.
|6 730
|-
|7.
|Stefaniová
|Braz.
|6 575
|-
|8.
|Čang Šuaj
|Čína
|5 830
|-
|9.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-w.
|5 115
|-
|10.
|Ostapenková
|Lot.
|4 983
|-
|49.
|Škoch
|ČR
|1 797
|+2
|51.
|Malečková
|ČR
|1 736
|+2
|56.
|Nosková
|ČR
|1 520
|+2
|66.
|Krejčíková
|ČR
|1 408
|-
|71.
|Detiuc
|ČR
|1 275
|-1
|73.
|Bouzková
|ČR
|1 260
|-13
|74.
|Sisková
|ČR
|1 219
|-