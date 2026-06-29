Muchová je po triumfu v Bad Homburgu devátá na světě, příčku za svým maximem

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  9:23

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Bad Homburgu. | foto: Reuters

Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku tenisové WTA se posunula na deváté místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima, kterým je osmá příčka ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenisů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží čtrnácté místo.

Muchová na pozici domácí jedničky vystřídala Lindu Noskovou, která týden po triumfu na trávě v Berlíně a premiérovém posunu do Top 10 klesla z desáté pozice na dvanáctou. Šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková figuruje na 23. příčce. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. místě.

V čele žebříčků se před třetím grandslamem sezony na trávě v All England Clubu nic nezměnilo. Ženskou jedničkou je Běloruska Aryna Sabalenková a italský obhájce wimbledonského titulu Jannik Sinner. Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková vstoupí do turnaje jako světová trojka.

JménoNBZ
1.Sinner It.13 450-
2.Alcaraz Šp.9 460-
3.Zverev Něm.7 190-
4.Auger-Aliassime Kan.4 390-
5.Shelton USA4 160-
6.De Minaur Austr.4 110-
7.Fritz USA3 765-
8.Djokovič Srb.3 760-
9.Medveděv Rus.3 580-
10.Cobolli It.3 460-
14.LehečkaČR2 360-
18.MenšíkČR2 255-1
49.MacháčČR1 020-2
64.Kopřiva ČR893+4
JménoNBZ
1.Heliövaara Fin.8 320-
1.Patten Brit.8 320-
3.Zeballos Arg.8 030-
4.Granollers Šp.7 940-
5.Skupski Brit.7 320-
6.Cash Brit.6 470-
6.Glasspool Brit.6 470-
8.VavassoriIt.5 410-
9.Bolelli It.5 110-
10.Arévalo Salv.4 570+2
40.NouzaČR2 185-
41.RiklČR2 185+1
43.PavlásekČR2 100+1
61.Vocel ČR1 528+1
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.9 090-
2.Rybakinová Kaz.8 143-
3.Šwiateková Pol.6 409-
4.Pegulaová USA5 881-
5.M. Andrejevová Rus.5 653-
6.AnisimovováUSA5 523-
7.Gauffová USA4 879-
8.Svitolinová Ukr.4 471-
9.Muchová ČR3 878+2
10.Mboková Kan.3 670-1
12.NoskováČR3 359-2
23.BouzkováČR1 849-1
36.SiniakováČR1 338-2
38.KrejčíkováČR1 320-1
45.BejlekČR1 208-
48.BartůňkováČR1 140-2
54.ValentováČR1 094+7
73.PlíškováČR936+1
92.Viďmanová ČR831-2
JménoNBZ
1.Siniaková ČR10 500-
2.Townsendová USA9 900-
3.Dabrowská Kan.7 935-
4.Mertensová Belg.7 308-
5.Kruničová Srb.6 905-
6.Danilinová Kaz.6 730-
7.Stefaniová Braz.6 575-
8.Čang Šuaj Čína5 830-
9.Sie Šu-wej Tchaj-w.5 115-
10.Ostapenková Lot.4 983-
49.ŠkochČR1 797+2
51.MalečkováČR1 736+2
56.NoskováČR1 520+2
66.KrejčíkováČR1 408-
71.DetiucČR1 275-1
73.BouzkováČR1 260-13
74.Sisková ČR1 219-
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. ViďmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Pegulaová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 1.05
  • -
  • 9.52
Svrčina vs. TienTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 6.43
  • -
  • 1.10
Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 15:30
  • 1.13
  • -
  • 5.69
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
  • 3.11
  • -
  • 1.35
Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.62
  • -
  • 2.29
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.06
  • -
  • 8.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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