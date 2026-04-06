Lehečka je poprvé světovou třináctkou, Bouzková si polepšila na 24. příčku

Lehečka v uplynulém týdnu nehrál, ale k posunu o jednu pozici mu pomohl pád Flavia Cobolliho. Italský hráč neobhajoval titul v Bukurešti a klesl o tři příčky. Bouzková naopak zakončila antukový turnaj v kolumbijské metropoli třetí trofejí z okruhu WTA, poskočila o dvě místa a vyrovnala si nejlepší žebříčkové postavení.
Českou singlovou jedničkou mezi ženami je nadále Karolína Muchová, oproti minulém týdnu si o jednu příčku pohoršila a je dvanáctá. Mezi deblistkami zůstala Kateřina Siniaková druhá.
Alcaraz začal celkově 66. týden v čele žebříčku, čímž vyrovnal Sinnerův součet. Boj o světový trůn nyní svedou v Monte Carlu. Do čela pořadí by se italský tenista s jistotou vrátil, pokud turnaj vyhraje, ale může mu pomoci i Španělův výpadek.
Po triumfech v Indian Wells a Miami se Alcarazovi přiblížil na 1190 bodů. Sinner v Monte Carlu loni kvůli trestu za doping nestartoval, takže bude body pouze přičítat, naopak Alcaraz po loňském triumfu v Monaku obhajuje 1000 bodů.
Dva největší rivalové současného tenisu se na prvním místě střídají od 10. června roku 2024.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Alcaraz
|Šp.
|13 590
|-
|2.
|Sinner
|It.
|12 400
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 205
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 720
|-
|5.
|Musetti
|It.
|4 265
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|4 095
|-
|7.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 000
|-
|8.
|Shelton
|USA
|3 900
|+1
|9.
|Fritz
|USA
|3 870
|-1
|10.
|Medveděv
|Rus.
|3 610
|-
|13.
|Lehečka
|ČR
|2 490
|+1
|26.
|Menšík
|ČR
|1 700
|-
|53.
|Macháč
|ČR
|930
|+2
|75.
|Kopřiva
|ČR
|738
|-5
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 550
|+2
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 430
|-1
|3.
|Granollers
|Šp.
|8 340
|-1
|4.
|Glasspool
|Brit.
|7 350
|-
|5.
|Cash
|Brit.
|7 200
|-
|6.
|Heliövaara
|Fin.
|6 900
|-
|6.
|Patten
|Brit.
|6 900
|-
|8.
|Salisbury
|Brit.
|6 100
|-
|9.
|Arévalo
|Salv.
|5 160
|-
|9.
|Pavič
|Chorv.
|5 160
|-
|53.
|Rikl
|ČR
|1 770
|-1
|55.
|Pavlásek
|ČR
|1 725
|+1
|57.
|Nouza
|ČR
|1 665
|-6
|60.
|Vocel
|ČR
|1 512
|+1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|11 025
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 108
|-
|3.
|Gauffová
|USA
|7 278
|-
|4.
|Šwiateková
|Pol.
|7 263
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 243
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 995
|-
|7.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 965
|-
|8.
|Paoliniová
|It.
|3 907
|-
|9.
|Mboková
|Kan.
|3 531
|-
|10.
|M. Andrejevová
|Rus.
|3 121
|-
|12.
|Muchová
|ČR
|2 993
|-1
|14.
|Nosková
|ČR
|2 801
|-
|24.
|Bouzková
|ČR
|1 676
|+2
|34.
|Bejlek
|ČR
|1 380
|+6
|43.
|Siniaková
|ČR
|1 299
|-1
|45.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-1
|50.
|Valentová
|ČR
|1 161
|-
|52.
|Krejčíková
|ČR
|1 155
|-
|98.
|Bartůňková
|ČR
|800
|-3
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Mertensová
|Belg.
|8 658
|-
|2.
|Siniaková
|ČR
|7 950
|-
|3.
|Paoliniová
|It.
|7 385
|-
|3.
|Erraniová
|It.
|7 385
|-
|5.
|Townsendová
|USA
|7 385
|-
|6.
|Dabrowská
|Kan.
|7 315
|-
|7.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|-
|8.
|Kruničová
|Srb.
|6 765
|-
|9.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|6 269
|-
|10.
|Stefaniová
|Braz.
|6 035
|-
|57.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|-2
|60.
|Sisková
|ČR
|1 394
|-3
|67.
|Škoch
|ČR
|1 363
|-2
|69.
|Malečková
|ČR
|1 302
|+1
|73.
|Detiuc
|ČR
|1 221
|+1
|77.
|Bouzková
|ČR
|1 194
|-
|85.
|Nosková
|ČR
|1 073
|-