Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu

Stanislav Kučera
  9:25
Americký kapitán Bob Bryan prohlásil, že pokud Češi jeho svěřence porazí, klidně mohou celý Davis Cup vyhrát. První část je splněna, a tak není troufalé se zeptat: Může vyjít i ta druhá? Samozřejmě! Parta pod vedením Tomáše Berdycha pojede na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších zemí povzbuzena senzačním triumfem 3:2, přičemž mnoho silnějších týmů, než jsou právě Spojené státy, v Boloni nepotká.
Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...

Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po...
Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...
14 fotografií

Jistě, domácí obhájci titulu v čele s Jannikem Sinnerem budou hlavními favority. Silné bude i Španělsko s Carlosem Alcarazem.

Ale dál?

Německo, Rakousko, Francie, Argentina a Belgie.

To nejsou soupeři, z nichž by Češi měli mít přehnaný respekt.

Obzvlášť po tom, jak si coby hostující outsider v přetěžkých podmínkách poradili s Američany.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

„Vítězství nám dodá obrovské sebevědomí. A do Boloni pojedeme s tím, že můžeme ukázat velice dobrý výsledek,“ pravil diplomaticky Berdych. Sice nechtěl otevřeně hovořit o zálusku na titul, ale moc dobře si uvědomuje, jaký potenciál z jeho týmu sálá.

S protějškem Bryanem se shodli, že utkání klidně mohlo být daviscupovým finále. Taková kvalita se potkala. Přesto šlo „jen“ o druhé kolo, v němž se střetli například také Rakušané s Maďary, což je při vší úctě duel o úroveň či dvě níž.

O to cennější parádní český úspěch je – nejen postup, ale navíc proti tenisové supervelmoci.

Ovládnou podle vás čeští tenisté finálový turnaj Davis Cupu?

celkem hlasů: 136

Ano, můžete namítat, že pokud by domácím v Delray Beach nescházela zraněná světová šestka Ben Shelton, mohlo vše vypadat jinak.

I tak ale proti Čechům stála enormní síla. Pátý hráč žebříčku Taylor Fritz, číslo 29 Frances Tiafoe a pár Austin Krajicek, Rajeev Ram, kteří na loňských hrách v Paříži získali stříbro a dohromady vlastní pět grandslamových titulů.

Jenže hlavní hrdinové se nakonec vyklubali v Berdychově družstvu. Lehečka porazil Tiafoea i Fritze a rozhodující bod přidal v neděli nad ránem SELČ Jakub Menšík.

„Výhra je pro mě obrovským zážitkem. Kluci odvedli skvělou práci, celý týden makali a po zásluze zvítězili,“ hodnotil spokojený český kapitán.

Jakub Menšík slaví s kapitánem Tomášem Berdychem rozhodující bod v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.

Jeho svěřence nesrazilo ani enormní vlhko a dusno, které během pátku i soboty panovalo, ani podivné jednání domácích, kteří Floridu vybrali za dějiště navzdory tomu, že tam v září vrcholí sezona hurikánů, a na slavnostním losu „schovávali“ Fritze s tím, že má prý zvýšenou teplotu.

„Že jsme je porazili, je na tohle všechno ta nejlepší odpověď,“ glosoval tyto fígle Menšík před českými novináři v Delray Beach.

Do 18. listopadu, kdy finálový turnaj v Boloni vypukne, ještě zbývá dost času. Tenisté se nyní vydají do Asie, kde je čekají jedny z posledních úkolů letošní sezony.

A Češi už natěšeně vyhlížejí, že stejně jako před dvěma lety zakončí rok Davis Cupem.

Hrdina Lehečka: Jsem strašně unavený. Až mi padaly trenky, jak jsem byl zpocený

Tehdy v Málaze smolně prohráli hned ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2, letos bude hodně záležet na losu.

Pokud se vyhnou domácím obhájcům trofeje a Španělům, proti kterým by to měli velmi složité, klidně se mohou dostat třeba až do finále.

Aktuálně jsou jediným týmem z elitní osmičky, který má mezi 22 nejlepšími hráči světa hned tři zástupce. Italové se sice chlubí dvěma borci v top 10, což je ještě vyšší kalibr, ale 16. Lehečka, 17. Menšík a 22. Tomáš Macháč po zásluze budí respekt. K tomu přidejte ještě 33. deblistu žebříčku Adama Pavláska.

I když všichni z tohoto kvarteta měli v sezoně výkyvy, budoucnost vypadá slibně.

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se Spojenými státy

Přitom přesně před rokem se o daviscupovém mančaftu mluvilo negativně a v rozpacích.

Vzpomínáte? Ve Valencii ve skupině o postup na finálový turnaj Češi prohráli všechny tři zápasy a kvůli tomu, že tehdejší kapitán Jaroslav Navrátil nominoval jen čtyři hráče, museli v momentě, kdy Lehečku a Macháče postihly zdravotní potíže, lepit sestavu, aby vůbec někdo mohl nastoupit.

Hned po neúspěšném představení Navrátil po 18 letech ve funkci skončil a nahradil ho Berdych, který od začátku potvrzuje očekávání klidné autority. Na přelomu ledna a února zvládl debut v prvním kole kvalifikace proti Koreji (4:0) a nyní obstál i v první těžké zkoušce.

Čtyři hodiny na kurtu? Jel jsem na výpary. Jak Menšík dokonal českou pohádku

„Při zápasech i na trénincích je vidět, že má neskutečné zkušenosti,“ vyzdvihuje jeho přínos Menšík. „Ví, kdy má a nemá mluvit, na kurtu díky němu cítím klid a správnou energii. Mít ho jako kapitána je pro nás obrovská výhoda.“

I díky tomu dvacetiletý český talent musíte brát vážně, když opakuje slova, která se v posledních dvou letech už objevovala, ale postupně získávají čím dál reálnější obrysy:

„S kluky se známe, každým týdnem jsme lepší a lepší, a kdyby to nevyšlo letos, tak v budoucnu Davis Cup klidně vyhrát můžeme.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Siniaková vs. ParkTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Siniaková vs. Park //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:1
  • -
  • -
  • 600.00
Rocchettiová vs. PalicováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Rocchettiová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 13:30
  • 4.93
  • -
  • 1.13
Plíšková vs. AndrianjafitrimováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Plíšková vs. Andrianjafitrimová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 16:30
  • 1.68
  • -
  • 2.07
Šalková vs. AmbrosiováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Šalková vs. Ambrosiová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 18:00
  • 1.21
  • -
  • 3.92
Bejlek vs. BrancacciováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Bejlek vs. Brancacciová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 20:00
  • 1.35
  • -
  • 2.87
Brunclík vs. MaloneyTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Brunclík vs. Maloney //www.idnes.cz/sport
15. 9. 22:00
  • 1.69
  • -
  • 2.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu

Americký kapitán Bob Bryan prohlásil, že pokud Češi jeho svěřence porazí, klidně mohou celý Davis Cup vyhrát. První část je splněna, a tak není troufalé se zeptat: Může vyjít i ta druhá? Samozřejmě!...

15. září 2025  9:25

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

Maraton, nebo stovka? Simbu ve strhujícím finiši získal historické zlato pro Tanzanii

Mistrem světa v maratonu se v Tokiu stal Alphonce Felix Simbu z Tanzanie. V posledních metrech se protlačil před Němce Amanala Petrose a k bronzu z MS 2017 přidal zlatou medaili. Oba měli shodný čas...

15. září 2025  9:13

Vingegaard: Tour a Vueltu už mám, teď Giro. Ale klidně bych mohl jít i do penze

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Byl stejně jako zbytek pelotonu zastaven demonstranty, decentně si potřásl rukou s týmovými kolegy, nasedl do auta a nechal se odvézt do hotelu. Jonas Vingegaard právě poprvé od července 2023 vyhrál...

15. září 2025  8:58

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

15. září 2025  8:37

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Mistry před zraky krále. Bolt sledoval výkony nových sprinterských šampionů

Od našeho zpravodaje v Japonsku Nový národní stadion v Tokiu se zaplnil takřka do posledních míst. Přes pětašedesát tisíc lidí, pořádný kotel. Ačkoliv bylo po desáté hodině večer, stále panovalo pořádné vedro. Tak to mají sprinteři...

15. září 2025  7:01

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde turnaj sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším souboji...

15. září 2025

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Švábíková zvládla na MS kvalifikaci, Myslyvčukovi uteklo finále o 22 centimetrů

Tyčkařka Amálie Švábíková je ve finále atletického mistrovství světa. K postupu bylo v kvalifikaci potřeba skočit 460 centimetrů, které česká rekordmanka zdolala s velkou rezervou na druhý pokus....

15. září 2025  6:52

Zlatí Němci, létající „Ježíš“ i dunící Eesti. Na co se bude po EuroBasketu vzpomínat?

Evropský basketbalový svátek bavil, několikrát překvapil, pro mnohé aktéry byl i nepříjemně krutý. Nyní už je kontinentální šampionát minulostí. Na jaké momenty se bude vzpomínat? Pořádnou rýhu v...

15. září 2025  5:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.