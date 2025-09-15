Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu

Jistě, domácí obhájci titulu v čele s Jannikem Sinnerem budou hlavními favority. Silné bude i Španělsko s Carlosem Alcarazem.
Ale dál?
Německo, Rakousko, Francie, Argentina a Belgie.
To nejsou soupeři, z nichž by Češi měli mít přehnaný respekt.
Obzvlášť po tom, jak si coby hostující outsider v přetěžkých podmínkách poradili s Američany.
„Vítězství nám dodá obrovské sebevědomí. A do Boloni pojedeme s tím, že můžeme ukázat velice dobrý výsledek,“ pravil diplomaticky Berdych. Sice nechtěl otevřeně hovořit o zálusku na titul, ale moc dobře si uvědomuje, jaký potenciál z jeho týmu sálá.
S protějškem Bryanem se shodli, že utkání klidně mohlo být daviscupovým finále. Taková kvalita se potkala. Přesto šlo „jen“ o druhé kolo, v němž se střetli například také Rakušané s Maďary, což je při vší úctě duel o úroveň či dvě níž.
O to cennější parádní český úspěch je – nejen postup, ale navíc proti tenisové supervelmoci.
Ano, můžete namítat, že pokud by domácím v Delray Beach nescházela zraněná světová šestka Ben Shelton, mohlo vše vypadat jinak.
I tak ale proti Čechům stála enormní síla. Pátý hráč žebříčku Taylor Fritz, číslo 29 Frances Tiafoe a pár Austin Krajicek, Rajeev Ram, kteří na loňských hrách v Paříži získali stříbro a dohromady vlastní pět grandslamových titulů.
Jenže hlavní hrdinové se nakonec vyklubali v Berdychově družstvu. Lehečka porazil Tiafoea i Fritze a rozhodující bod přidal v neděli nad ránem SELČ Jakub Menšík.
„Výhra je pro mě obrovským zážitkem. Kluci odvedli skvělou práci, celý týden makali a po zásluze zvítězili,“ hodnotil spokojený český kapitán.
Jeho svěřence nesrazilo ani enormní vlhko a dusno, které během pátku i soboty panovalo, ani podivné jednání domácích, kteří Floridu vybrali za dějiště navzdory tomu, že tam v září vrcholí sezona hurikánů, a na slavnostním losu „schovávali“ Fritze s tím, že má prý zvýšenou teplotu.
„Že jsme je porazili, je na tohle všechno ta nejlepší odpověď,“ glosoval tyto fígle Menšík před českými novináři v Delray Beach.
Do 18. listopadu, kdy finálový turnaj v Boloni vypukne, ještě zbývá dost času. Tenisté se nyní vydají do Asie, kde je čekají jedny z posledních úkolů letošní sezony.
A Češi už natěšeně vyhlížejí, že stejně jako před dvěma lety zakončí rok Davis Cupem.
Tehdy v Málaze smolně prohráli hned ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2, letos bude hodně záležet na losu.
Pokud se vyhnou domácím obhájcům trofeje a Španělům, proti kterým by to měli velmi složité, klidně se mohou dostat třeba až do finále.
Aktuálně jsou jediným týmem z elitní osmičky, který má mezi 22 nejlepšími hráči světa hned tři zástupce. Italové se sice chlubí dvěma borci v top 10, což je ještě vyšší kalibr, ale 16. Lehečka, 17. Menšík a 22. Tomáš Macháč po zásluze budí respekt. K tomu přidejte ještě 33. deblistu žebříčku Adama Pavláska.
I když všichni z tohoto kvarteta měli v sezoně výkyvy, budoucnost vypadá slibně.
Přitom přesně před rokem se o daviscupovém mančaftu mluvilo negativně a v rozpacích.
Vzpomínáte? Ve Valencii ve skupině o postup na finálový turnaj Češi prohráli všechny tři zápasy a kvůli tomu, že tehdejší kapitán Jaroslav Navrátil nominoval jen čtyři hráče, museli v momentě, kdy Lehečku a Macháče postihly zdravotní potíže, lepit sestavu, aby vůbec někdo mohl nastoupit.
Hned po neúspěšném představení Navrátil po 18 letech ve funkci skončil a nahradil ho Berdych, který od začátku potvrzuje očekávání klidné autority. Na přelomu ledna a února zvládl debut v prvním kole kvalifikace proti Koreji (4:0) a nyní obstál i v první těžké zkoušce.
„Při zápasech i na trénincích je vidět, že má neskutečné zkušenosti,“ vyzdvihuje jeho přínos Menšík. „Ví, kdy má a nemá mluvit, na kurtu díky němu cítím klid a správnou energii. Mít ho jako kapitána je pro nás obrovská výhoda.“
I díky tomu dvacetiletý český talent musíte brát vážně, když opakuje slova, která se v posledních dvou letech už objevovala, ale postupně získávají čím dál reálnější obrysy:
„S kluky se známe, každým týdnem jsme lepší a lepší, a kdyby to nevyšlo letos, tak v budoucnu Davis Cup klidně vyhrát můžeme.“