Štvanici čeká rekonstrukce za miliony. Za Bouzkovou dorazí i přítel Barkov: Musí!

„Ještě nikdy jsem tu nehrála, maximálně jsem tu sbírala míčky. Bude to moje premiéra,“ podotkla momentálně 24. hráčka světa na středečním tiskovém brífinku.
Během něj se přímo z plochy centrálního dvorce mohla pokochat okolními trychtýřovitými tribunami, které vytvářejí ikonické prostředí, ale zároveň je na nich patrné, že potřebují opravu. Stejně jako samotný beton na kurtu.
Proto nyní Český tenisový svaz začíná s renovací hlediště s kapacitou zhruba šesti tisíc míst a hracího povrchu, aby byl stadion pro červencové Prague Open připraven.
„Máme výhodu, že areál vlastníme, takže ho můžeme pronajmout. Bude tu Světový pohár v lezení, MMA, kulturní akce. A co na nájmu vybereme, vrátíme do renovace stadionu,“ nastínil předseda svazu Jakub Kotrba s tím, že příjem z nájmu by měl činit pět a půl až šest milionů.
Což by mělo podle Kotrby stačit na „důstojné prostředí“, celková renovace by si vyžádala vyšší částku. „Na areálu pracuje zub času. Začíná oprava faceliftu, aby bylo prostředí komfortní pro diváky. Musíme se snažit, aby se sem holky těšily,“ doplnil předseda.
Loňská šampionka Bouzková si Štvanici ve středu prohlížela ještě nabitá dojmy z minulých dní. Vyhrála turnaj v Bogotě, poté zařídila rozhodující bod českým tenistkám v kvalifikaci BJK Cupu proti Švýcarkám a v pondělí vyrazila na lyžovačku.
„Jezdila jsem jenom červené a modré sjezdovky, černou jen dvakrát. Dávala jsem na sebe pozor,“ líčila vesele.
A i když ji čeká ještě mnoho bližších výzev, třeba velké antukové turnaje v Madridu, Římě a Roland Garros, nad domácím podnikem už také pomalu přemýšlí.
Češky na Prague Open
Turnaj se uskuteční od 20. do 26. července a kromě Bouzkové jsou z Češek přihlášené zatím Tereza Valentová, Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Dominika Šalková či Laura Samson.
„Určitě přijede celá rodina, kamarádi. Snad co nejvíc. Přítel taky dorazí,“ zmínila hvězdného finského hokejistu a oporu Floridy Panthers Alexandera Barkova, jenž jí v Praze fandil i při loňském tažení za titulem.
„Myslím, že to vyjde i letos. Nehrají play off, Sascha teď bude na mistrovství světa. A ještě mám ten týden, kdy je Prague Open, narozeniny, takže je to dva v jednom. Prostě musí dorazit,“ usmívala se.
Součástí turnaje bude také vzpomínka na památné utkání tehdejšího Československa proti Spojeným státům ve finále Fed Cupu v roce 1986. Tehdy se poprvé od emigrace představila před domácím publikem Martina Navrátilová, která by mohla na kulaté výročí dorazit do Prahy.
„Jednáme s ní,“ prozradil Kotrba. Účast už přislíbily Hana Mandlíková a Helena Suková. „Chceme, aby to byl nejen tenisový turnaj, ale aby ho provázely i hezké akce jako exhibice, autogramiády či hraní s tenisovými hvězdami. Aby to byl ucelený balíček,“ doplnil Kotrba.
Zápasy na Štvanici, tréninky na Spartě
Turnaj WTA se vrátí na Štvanici poprvé od roku 2009, naposledy se zde hrál na antuce a nyní bude na tvrdém povrchu. Na Spartě se akce konala od roku 2010, posledních pět let spadá do kategorie WTA 250.
Na Štvanici budou vedle centrálního další dva hrací kurty s tribunou a jeden tréninkový. Zbytek tréninkových dvorců bude v areálu Sparty ve Stromovce. Tenistky sice budou muset přejíždět, ale zase budou mít větší flexibilitu při volbě tréninkových časů, protože bude k dispozici více dvorců než dosud.
Jedním z důvodů stěhování bylo, že zájem fanoušků už přesahoval kapacitu areálu ve Stromovce. „Před rokem jsme měli pět dní vyprodáno. Nemohli jsme růst z technických důvodů,“ uvedl ředitel turnaje Miroslav Malý.
Na tribuny Centrálního tenisového kurtu na Štvanici se vejde přibližně šest tisíc fanoušků. Organizátoři už minulý týden spustili předprodej vstupenek. „Máme prodáno okolo 2500 lístků na finále. Snad to tak půjde i nadále,“ věří Malý.
ČTK