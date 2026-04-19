Jedna výhra od titulu i luxusního auta za miliony. Zdolá Muchová další hvězdu?

Autor:
  8:59
Sice tu výměnu prohrála, ale vykouzlit v tak krkolomné pozici úder za zády? Mazaný moment svědčí o tom, v jaké pohodě se momentálně tenistka Karolína Muchová nachází. Na kvalitně obsazeném turnaji ve Stuttgartu je po druhé výhře nad soupeřkou z top 10 ve finále, o třetí kariérní titul zabojuje v neděli proti Jeleně Rybakinové.
Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále.

Šikovná Češka povedenými kousky udivuje pravidelně – a v sobotním semifinále ve Stuttgartu proti Elině Svitolinové se jí to povedlo znovu.

V prvním setu za stavu 4:2 a 30:40 těsně přeběhla volej soupeřky, ale v pohybu ještě dokázala máchnout raketou za zády a poslat míč na druhou stranu. Navíc tak nepříjemně, že Ukrajinka musela hrát další těžký volej.

A přestože Muchová následný úder poslala těsně do autu, v konečném účtování jí to nevadilo.

„Hrály jsme dlouhé výměny, byla to bitva až do konce. Naštěstí jsem ji brejkla za stavu 4:4 ve třetím setu, pak už jsem si věřila, že to zvládnu. A povedlo se mi to,“ hodnotila výhru 6:4, 2:6 a 6:4 v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Radovala se také, že postoupila do svého druhého letošního a celkově osmého finále, zatím uspěla jen v roce 2019 v Soulu a v únoru na „tisícovce“ v Dauhá.

Ve Stuttgartu zdolala už dvě protivnice z elitní světové desítky v řadě: ve čtvrtfinále poprvé v kariéře vyzrála na aktuální žebříčkovou trojku Coco Gauffovou a Svitolinová, kterou také nikdy předtím nezdolala, je sedmá.

Muchová si ve Stuttgartu zahraje o titul. Ve finále ji čeká světová dvojka Rybakinová

Tyto soupeřky Muchové dříve neseděly hlavně tím, že dokážou vrátit spoustu míčů. Ale tentokrát si s nimi poradila.

„Snažím se měnit rytmus a utéct z těch dlouhých výměn čopy a kraťasy. Někdy zavřu oči a prostě do toho jdu,“ pousmála se, když dostala otázku, jak tomuto stylu čelí.

Její finálová soupeřka Rybakinová okupuje v pořadí dokonce druhou příčku, takže 29letou rodačku z Olomouce čeká třetí přetěžká výzva v řadě.

Reprezentantka Kazachstánu už ve Stuttgartu jednou slavila, turnaj vyhrála v sezoně 2024. Letos ve čtvrtfinále proti Leylah Fernandezové odvrátila dva mečboly.

Proti Muchové bude favoritkou, ale na rozdíl od duelů s Gauffovou a Svitolinovou půjde Češka na kurt s lepší zápasovou bilancí – s Rybakinovou ji má 2:1 a letos v lednu ji ve třech setech přemohla.

Utkání začne ve 13:00 a vítězka si kromě pěti set bodů do žebříčku a trofeje odveze také speciální cenu, která je ve Stuttgartu každoročně k mání. Vůz od hlavního sponzora Porsche, letos konkrétně model Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Jeho cena se pohybuje kolem pěti milionů korun, dalších 3,9 milionu obdrží šampionka jako klasické prize money.

Luxusní automobil je po celou dobu turnaje vystaven hned vedle centrálního dvorce jako připomenutí, že už se těší na šampionku, která si ho odveze. A Muchová přiznala, že už po něm párkrát pokukovala.

Karolína Muchová podává na turnaji ve Stuttgartu, za ní je vidět vůz značky Porsche, který získá šampionka podniku.

„Někdy se na něj jen tak podívám. Když potřebuju motivaci, říkám si: Možná... Ale snažím se na to tolik nemyslet,“ popisovala s úsměvem.

I kdyby ale klíčky od sporťáku nakonec nedostala, ve Stuttgartu potvrdila, že letošní sezona jí vychází náramně.

Má výtečnou zápasovou bilanci 22 výher a pouhých čtyř porážek, v pondělí bude bez ohledu na výsledek finále světovou jedenáctkou a podle bodů jen za sezonu 2026 je dokonce pátou nejlepší.

„Je zatím hlavně tvrdá práce,“ přiblížila. „Důležitá je také dobrá nálada. A když hrajete dobře, užíváte si tenis ještě víc.“

