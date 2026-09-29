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Strýcová o titulu i fanoušcích: Linda a Kája jsou v Číně bohyně, za mnou jeli pět hodin

Stanislav Kučera
  16:35
Kapitánka Barbora Strýcová hecuje české tenistky ve finále BJK Cupu proti...

Kapitánka Barbora Strýcová hecuje české tenistky ve finále BJK Cupu proti Ukrajině. | foto: Reuters

České tenistky společně s celým týmem slaví zisk titulu v BJK Cupu.
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví vítězství českých tenistek...
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
45 fotografií
S modrým sakem pro šampionky i zlatou medailí dorazila Barbora Strýcová zpátky domů, jen poháry zatím české vítězky Billie Jean King Cupu nemají. „Nebylo je sem jak dostat, ale organizátoři slíbili, že všech šest nám příští týden pošlou,“ vysvětlovala s úsměvem kapitánka ženské tenisové reprezentace.

Z vítězného družstva se zatím do Česka vrátila jen ona, všech pět jejích svěřenkyň zůstalo v Číně na další turnaje. A tak bylo právě na Strýcové, aby na úterní tiskové konferenci odvyprávěla, jak se tažení k triumfu v BJK Cupu rodilo a co všechno obnášelo.

„V týmu byla skvělá atmosféra a energie. Měly jsme dvě hráčky z top 10, deblovou světovou jedničku a všechno šlo tak nějak přirozeně. Na všech holkách bylo vidět, jak si za tím jdou a jak jsou hladové. A hlavně musím říct, že všechno tvořil a držel náš realizační tým. Byl úplně úžasný.“

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Stala jste se teprve čtvrtou ženou po Margaret Courtové, Chris Evertové a Billie Jean Kingové, která týmovou soutěž ovládla jako aktivní tenistka i kapitánka. Jaké to pro vás je?
Dopředu jsem to nevěděla, řekli mi to až při rozhovorech před finále. A jak jsem to slyšela, tak jsem dostala husí kůži. Být ve společnosti takových legend je něco neuvěřitelného a moc si toho vážím.

Jak jste vítězné nedělní finále s Ukrajinou prožívala?
Emoce jsem měla už před zápasem. Hymna mě vždycky dostane a tentokrát mě dostala úplně do kolen. A po zápase jsem viděla Marušku (Bouzkovou), jak pláče, Katku (Siniakovou), jak pláče… Bylo to moc dojemné a hezké.

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová s medailí pro šampionky Billie Jean King Cupu

Stihly jste titul oslavit přímo v Šen-čenu?
Byly jsme v turecké restauraci, kam jsme chodily už předtím, protože tam mluvili anglicky, takže bylo jednoduché si objednávat. Přišly jsme až v půl jedné v noci, začaly jsme večeřet a oslavy byly tak akorát, žádné jančení. Vyprávěly jsme si, bylo to příjemné a kolem půl šesté jsme se vrátily.

Myslíte si, že by tento úspěch mohl motivovat hráčky, aby v budoucnu přidaly další?
Určitě ano. Máme i další holky jako Terku Valentovou nebo Nikču Bartůňkovou a myslím, že pro všechny je to velká motivace. Lindě je pořád 21 let a moc si vážím toho, že sama říkala, že tohle je teprve začátek.

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Ale nebojíte se, že se od vás budou čekat další a další tituly, jako ve zlaté éře před několika lety?
Ne. My jsme to takhle nikdy necítily, i když tlak samozřejmě vzrůstá. Já jsem šla na kurt vždycky stejně hladová, jako kdybychom pohár nikdy nevyhrály. Chcete potvrzovat, že na to máte, a myslím, že holky to vnímají stejně. Cítila jsem z nich, že je pro ně velké zpestření být v týmu, mít jinou srandu, chodit na večeře a společně slavit v šatně.

Na finálovém turnaji příliš světových hvězd nebylo. Je to podle vás problém tohoto formátu?
Každý tým měl svoji šanci, ale akorát si ji buď nevybojoval, nebo se jim hráčky omluvily. Rybakinová a Kosťuková se na poslední chvíli odhlásily, Američanky se nekvalifikovaly... A proto jsme byly nejsilnější tým my. Systém je špatný proto, že už soutěž nemá takovou atmosféru jako dřív.

České tenistky společně s celým týmem slaví zisk titulu v BJK Cupu.
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví vítězství českých tenistek v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
45 fotografií

Jakou kulisu mělo vaše finále s Ukrajinou?
I když se hrálo na neutrální půdě, tak skvělou. Hala byla plná, protože Linda a Kája jsou pro Číňany bohyně. Když je před zápasy představovali, tak celé hlediště řvalo jejich jména.

Jak ještě se náklonnost příznivců projevovala?
Číňané jsou jako fanoušci na jednu stranu dost neodbytní, ale zároveň jsou skvělí v tom, jak jsou kreativní. Dokonce i za mnou, a to už tři roky nehraju, přijela jedna holka pět hodin vlakem, aby mi předala dárek. Fanoušci do půl jedné ráno čekali před arenou, a když od holek dostali podpis, tak se rozbrečeli. Bylo moc milé, jakou jsme tam měli podporu.

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Hlavní oporou vašeho družstva byla wimbledonská šampionka Linda Nosková. Co na její výkony říkáte?
Má neuvěřitelnou, snovou sezonu. S týmem si prošla celou cestu od baráže až k titulu a vybojovala neuvěřitelné zápasy. Ať už loni právě v baráži ve Varaždínu, nebo v dubnu v kvalifikaci, kde proti Belindě Bencicové odvrátila tři mečboly. Ve finále proti ní Svitolinová, světová sedmička, hrála svůj strop, ale stejně to nestačilo. Když s Lindou sedím na lavičce, tak z ní cítím takový klid. Před finále jsem se jí ptala, jestli je nervózní, ale ona si pořád jela to svoje.

Jak Kateřina Siniaková, deblová světová jednička, brala, že se ani jednou nedostala na kurt, protože jste všechny tři zápasy rozhodly už po dvouhrách?
Nedat ji do sestavy bylo hrozně divné, ale ona byla úžasná v tom, že holky tlačila i z lavičky a svoji roli vzala. A pak nakonec říkala: „To je tak fajn, že jsem si nemusela ani ťuknout.“

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Co zisk prvního titulu od roku 2018 dělal s Petrem Pálou, kterého jste na začátku roku ve funkci vystřídala?
Měl obrovskou radost. Před vyhlášením jsme ho náhodou potkaly a bylo na něm vidět, jak rád nás vidí. A potom, když hrála hymna, tak jsem se na něj koukla a myslím si, že byl trošku naměkko.

Co od svěřenkyň čekáte na nadcházejících turnajích v Asii? Pomůže jim týmový titul i do individuálních akcí?
Mě to vždycky nakoplo, ty emoce mě provázely ještě dlouho. Někdy je samozřejmě těžké vrátit se do reality turnajů, kde si každá zase jede to svoje jen se svým týmem, na to člověk pár dní potřebuje. Ale myslím, že holky jsou natolik zkušené, že to zvládnou.

V dubnu vás čeká kvalifikace o postup na finálový turnaj BJK Cupu 2027. Jaké by bylo hrát doma, třeba v pražské O2 areně?
Holkám bych moc přála, aby to zažily. Myslím, že O2 arenu taky mohou vyprodat. Atraktivní soupeřky by byly třeba Švýcarky, jen už by to nemuselo být s takovými nervy jako letos.

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