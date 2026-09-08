Strýcová chválí Noskovou: Wimbledon jí změnil život, ale ustojí to. Je silná a odolná

Jedenadvacetiletá česká hvězda půjde proti světové jedničce se sérií jedenácti grandslamových vítězství v řadě. „Což je obdivuhodné,“ chválí ji v rozhovoru pro iDNES Premium Strýcová.
Po triumfu ve Wimbledonu se Noskové daří i na US Open, kolikrát přitom po velkém počinu bývá složité udržet se na výsluní.
„Nebývá to pravidlem, ale není to ani vyloučené,“ ví česká kapitánka. „Na Lindě vidíme, že je velmi mentálně silná, že si formu dokáže udržet. Je skvělé, že na Wimbledon navázala.“
Sabalenková sice v posledních týdnech nehraje svůj nejlepší tenis, ale to vůbec nic neznamená. Linda musí hrát dobře, musí dobře servírovat. A pak se uvidí, jak na tom bude Aryna.