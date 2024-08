Tenisový mistr republiky Baum: Titul je super, teď chci uhrát nějaké ATP body

V tie breaku prvního setu prohrával už 1:5, ale otočil ho na 8:6 a ve druhé sadě ztratil jen jednu hru. Štěpán Baum ve finále tenisového mistrovství republiky v Ostravě porazil Daniela Siniakova 7:6, 6:1.

Titul mezi ženami obhájila Aneta Laboutková z Tennis Academy-Říčany, která ve finále udolala Simonu Wirglerovou 6:4, 4:6, 7:5.

„Ten tie break byl klíčový, prohrát ho, bylo by to úplně jiné,“ řekl jednadvacetiletý Baum, který pochází ze Dvora Králové, ale je hráčem Sparty Praha. „Ve druhém setu bylo znát, že Dana bolí rameno.“

Po vítězství jste se vůbec neradoval. Proč?

Dan je můj nejlepší kamarád, takže radovat se proti takovému soupeři není na místě. Ale prožívám to vnitřně. Radost určitě mám. Je to skvělý výsledek.

Takže jste měl chuť spíše se za výhru omlouvat?

To ne (usmál se), ale naše souboje jsou na kamarádské bázi. I ten zápas takový byl.

Bylo vidět, že jste si během utkání povídali a špičkovali se.

Není proč to hrotit.

Neztrácíte tím ale koncentraci?

Ne. Možná to tak působí, ale my jsme odmalička naučení, že když proti sobě hrajeme, tak si to užíváme. Bylo to tak i dneska.

Také bylo vidět, že vám hned přiběhl na pomoc, když vám po jedné výměně noha zajela pod plot za kurtem a nemohl jste ji vyndat...

Jo jo, tak by ale zareagoval každý soupeř, tenis je o respektu. To by měl udělat každý, nejen kamarád.

Je na ostravských kurtech problém s nedostatkem prostoru za zadní čárou kurtu?

Je to docela krátké.

Dával jste si pak o to větší pozor při výbězích za hřištěm?

Ani moc ne. Spíše mě zarazilo, že jsem tu nohu vážně nemohl vytáhnout. Myslel jsem, že to půjde, ale nešlo. Naštěstí jsem si nic neudělal, jen bota se tam zasekla.

Na mistrovství republiky každoročně chybějí nejlepší domácí hráči. Nemrzí vás to?

Je to tak, ale furt je to prestižní turnaj. Vyhrát šampionát se počítá.

Co teda pro vás titul znamená?

Je to super výsledek, ale teď budu mířit spíše na nějaké ty mezinárodní turnaje, něco uhrát, nějaké ATP body, abych se posouval ve světovém žebříčku.

Jak na tom jste?

Jsem tisící dvoustý v singlu a v deblu totéž. Tento rok chci do tisícovky a příští rok třeba do pětistovky.