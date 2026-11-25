„Nikdy jsem neužíval žádnou zakázanou látku a jsem pyšný na všechny své tenisové úspěchy. Dosáhl jsem jich poctivostí a tvrdou prací,“ napsal Rinderknech na svém Instagramu, kde se k celé situaci vyjádřil.
O vyšetřování jednatřicetiletého hráče informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), podle zveřejněných informací měl dopingový test odmítnout v červnu při neohlášené kontrole. Francouzský tenista měl v Bretani spěchat na vlak a podepsat formulář, že test nepodstoupí.
Stejně, jako tomu bylo u případu Vondroušové.
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Jenže Rinderknech nyní vysvětluje, že šlo o nedorozumění. Podle článku ve francouzském deníku L’Équipe se domníval, že podepisuje záznam zmeškané kontroly, za což by mu bez předchozího provinění žádný trest nehrozil.
Tenisté totiž mohou dvakrát během jednoho roku porušit povinnosti týkající se dostupnosti pro testování. Například když v jimi daný čas nejsou na předem ohlášeném místě.
Pokud ale na dopingového komisaře narazí i mimo hodinové okno, které si vytyčí, testem musí projít. Právě to se loni v prosinci stalo wimbledonské šampionce z roku 2023 Vondroušové, které nezávislý tribunál vyměřil nejvyšší možný trest čtyř let.
„Obvinění odmítám a požádal jsem, aby případ přezkoumal nezávislý tribunál, na což mám právo. Budu očištěn,“ uvedl Rinderknech, bývalý 24. hráč světa. Tribunál se bude případem zabývat na začátku nového roku.
Francouzovi na sociálních sítích vyjádřil podporu jeho bratranec a rovněž profesionální tenista Valentin Vacherot a také zmíněná Vondroušová.
„Láme mi srdce, když vidím, že si další hráč musí procházet tímhle peklem,“ napsala. „Ze své zkušenosti vím, jak náročné a osamělé tyhle nekonečné bitvy umí být. Cítíte se bezmocně a lidi se k vám otáčí zády, aniž by měli všechny informace.“
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Vondroušová ve středu rovněž sdílela příběh německého sprintera Owena Ansaha, kterému kvůli odmítnuté dopingové kontrole rovněž hrozí čtyřletý zákaz a který nyní vybírá peníze, aby se mohl bránit.
„Tři sportovci za šest měsíců, tři různé příběhy, ale podobná bolest,“ komentovala Češka. „Možná je na čase nezabývat se jen námi, ale také samotným systém. Zda funguje tak, jak má.“