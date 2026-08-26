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Stejné oblečení? Chceme zmást soupeře, ať neví, kdo je kdo, smála se Muchová

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  10:11

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Jakub Menšík s Karolínou Muchovou ve smíšené čtyřhře na US Open. | foto: Profimedia.cz

Narůžovělé tričko a tílko, k tomu kraťasy, potítka i pokrývky hlavy ve vínové barvě. Jakub Menšík s Karolínou Muchovou ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open zaujali nejen výkony, ale také sladěným oblečením. Po dvou úterních výhrách zabojují v noci na čtvrtek o postup do finále. A poté případně i o titul?

V osmifinále udolali Marcela Arévala s Kristinou Mladenovicovou 4:1, 2:4, 10:7, ve čtvrtfinále vyřadili Tommyho Paula a Emmu Navarrovou 4:1, 5:3.

Společná premiéra zanedlouho 21letému Menšíkovi a čerstvé třicátnici Muchové zatím vychází skvěle.

„Naposledy jsem hrál mix tak v devíti letech,“ usmíval se rodák z Prostějova po prvním zápase v newyorské smíšené čtyřhře, do níž s krajankou dostali divokou kartu. „Byla to sranda, užil jsem si to.“

Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

Na kurtu ladili tenisovým uměním i oblečením – oba mají stejného oděvního sponzora, a tak zvolili tutéž kolekci.

„Kuba mi den před zápasem asi v deset večer psal, co si beru na sebe. Domluvili jsme se, že si vezmeme něco podobného, ať trochu zmateme soupeře, že nebudou vědět, kdo je kdo. A určitě to zafungovalo,“ líčila vesele Muchová v rozhovoru na kurtu.

Finalistka letošního Wimbledonu má se smíšenou čtyřhrou trochu větší zkušenosti, na US Open si ji vyzkoušela už loni, kdy s Andrejem Rubljovem vypadli ve čtvrtfinále.

S mladším krajanem se zatím dostala o kolo dál, v semifinále se v noci na čtvrtek českého času střetnou právě s Rubljovem a Mirrou Andrejevovou.

V prvním semifinále se od 1:00 SELČ utkají manželé Gaël Monfils a Elina Svitolinová proti Flaviovi Cobollimu a Belindě Bencicové, kteří vyřadili Carlose Alcaraze a Serenu Williamsovou. Souboj o titul je na programu hned po konci druhého semifinálového duelu.

Už teď je jasné, že se nebude opakovat loňský scénář, kdy mix na US Open navzdory úpravě pro singlové hvězdy ovládli debloví specialisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová. Italští obhájci letos vypadli hned v osmifinále s Rubljovem a Andrejevovou a do druhého hracího dne se dostaly pouze páry složené ze specialistů na dvouhru.

Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open.

Šanci triumfovat má jistě i český tandem, který vhodně kombinuje Menšíkův razantní servis se šikovností Muchové.

Pro rodačku z Olomouce je US Open prvním turnajem od červencového Wimbledonu. Po něm podstoupila menší operaci, ale teď už je zpátky v akci. A pobyt ve svém oblíbeném městě si užívá.

„Mám ráda zdejší atmosféru. New York nikdy nespí, můžete tu dělat všechno. A beru si z toho energii na kurt.“

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