Jdi za štěstím. Řecký tenisový bůh ale řeší: Jak ho najít na kurtech?

Vyčítal si to. Moc, opravdu hrozně moc. „Tohle byla ta nejhloupější věc, jaká se mi kdy přihodila,“ čertil se 22letý Řek po svém vstupu do londýnského Turnaje mistrů.

Důvod? Tsitsipas měl proti Dominicu Thiemovi v tiebreaku první sady při soupeřově setbolu za stavu 5:6 „nalitý“ míč nad sítí: „Jenže místo smeče jsem se rozhodl pro forhend. Což bylo... Nepříliš vyspělé, že ano.“

Thiem se z obtížné situace dostal šikovným lobem a výměnu uzmul pro sebe. Nejspíš právě proto nakonec ovládl celou jiskřivou reprízu loňského finále poměrem 7:6, 4:6, 6:3.

Tsitsipas tak setrvává v situaci, pro kterou se těžko hledá jednoslovný výraz.

Náleží mezi absolutní špičku. Odborníci ho oceňují. Právem zase hraje na setkání osmi nejlepších borců roku. Dokáže i hrající legendy dotlačit na samou hranu, jako Novaka Djokoviče v nedávném strhujícím pětisetovém semifinále Roland Garros.

„Budu upřímný, Novak je prostě neuvěřitelný. Dosáhl téměř dokonalosti,“ skláněl se tehdy Řek. „Hodně mě to inspiruje. Podobný perfekcionismus chci na kurtu převést také.“

Jenže tím se dostáváme k dalšímu rysu jeho sportovní reality: rok 2020 je z tohoto pohledu tak trochu ztracený.

Právě před dvanácti měsíci v Londýně vyskočil Tsitsipas z mimořádné naděje do pozice velkého šampiona. Na ATP Nitto Finals 2019 porazil Medveděva, Zvereva, Federera a v titulovém mači i Thiema. Získal vyhlíženou obří trofej.

„Ten rok jsem ještě v lednu na Australian Open byl dítě, teď se měním v dospělého,“ soudí. „Změnil jsem myšlení. Obecně se vyvíjím díky lidem, s nimiž se přátelím. Rostu. Tenisově mám víc zkušeností, lépe čtu hru, jsem na kurtech uvolněnější.“

Znát to však tolik není.

Po nedělní prohře s Thiemem je na kalendářní bilanci 28-13 (těsně pod 70 procent). Vyhrál jediný turnaj v Marseille. Zatímco jeho rakouský souputník Thiem využil dějinné příležitosti a ovládl US Open, Tsitsipas stále čeká aspoň na premiérové grandslamové finále. V Melbourne i v New Yorku dokonce vypadl shodně ve 3. kole.

Pokud v Londýně nezazáří jako loni, zakončí sezonu jako světová šestka – tedy v roli, ve které ji i započal. Tak progres nevypadá.

Možný důvod: „Už od turnaje v Římě zápolím se zraněním.“ I tak dokázal s Djokovičem na Roland Garros zápolit natolik, že jej vítěz ocenil: „Ohromný bojovník. Právem náleží mezi nejlepší na světě.“

Tsitsipas je pro tenis cenný jakožto generační talent – ve všech směrech. Jeho twitterový účet se plní citáty umělců či úvahami přesahujícími máchání raketou; třeba o tom, že „na největší vítězství dosáhnou jen ti s největší představivostí a kreativitou“. Dlouhé lokny a postava řeckého boha tomu všemu prospívají.

Turnaj mistrů Servis iDNES.cz

A na YouTube se pak vyloženě našel. Rád fanouškům zprostředkovává zákulisí turnajů a vyloženě zbožňuje toulky po planetě. Nejen tenisoví příznivci se tak s ním mohli vypravit na trek na Island, na pláže Ománu či k modravé hladině Karibiku. Nazývá to „výpravnými cestami za štěstím“.

„Říká se, že tou nejhezčí knihou je váš pas,“ cituje ho Washington Post. „A já si přeju, abych mohl cestovat až do posledního dne své existence. Chci žít život na plné obrátky.“

K tomu všemu by se ale hodilo povyskočit si i tenisově.

Třeba se stát prvním hráčem za pět let, který by na Turnaji mistrů svedl obhájit titul – navzdory nevyspělému klíčovému rozhodnutí proti Thiemovi je to stále možné.