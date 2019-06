V českém finále ve Splavech kralovala jednička Krejčíková

Po vyřazení rumunských soupeřek v semifinálových duelech se na 18. ročníku turnaje tenistek Mácha Lake Open s oproti loňsku výrazně navýšenou dotací 60 tisíc amerických dolarů zrodilo české finále. V něm v útulném starosplavském areálu na antuce jasně vládla nasazená jednička Barbora Krejčíková, která porazila Denisu Allertovou 6:2 a 6:3.

Krejčíková tak letos triumfovala už na čtvrtém turnaji ITF World Tennis Tour, do níž klání u Máchova jezera patří, a v této sérii vyhrála 20. zápas v řadě! Proti Allertové předvedla mnohem přesnější a hlavně pestřejší hru plnou kraťasů těsně za síť, kterými svoji českou sokyni ničila.

„Hlavně bylo super, že jsme se na českém a velmi slušně obsazeném turnaji dostaly do finále dvě holky z Česka, doufám, že si to fanoušci užili a jsem ráda, že to dopadlo mým vítězstvím ve dvou setech,“ říkala 23letá Barbora Krejčíková, někdejší světová jednička ve čtyřhře, která turnaj ovládla, i když ji pobolívalo poraněné koleno. „Docela jsem se s tím trápila už od začátku turnaje, navíc jsem dva týdny předtím léčila zápas plic, a proto jsem ráda, že už je po finále. Asi si dám nejspíš příští týden volno a zkusím se co nejlíp připravit na Wimbledon.“

Od Máchova jezera odjela i přes finálovou porážku spokojená i Denisa Allertová. Do tenisového kolotoče se vrací po dlouhém zranění, do turnaje vstupovala až jako 404. hráčka světa a od pořadatelů Mácha Lake Open dostala divokou kartu. „Jsem ráda, že jsem měla možnost hrát hlavní soutěž a prošla jsem až do finále, takže turnaj musím hodnotit jedině pozitivně,“ uvedla 26letá Allertová. „Finále bylo těžké, Bára byla lepší, hlavně ty její čopy byly nepříjemné. Mně už navíc docházely síly po tom dlouhém semifinálovém zápase a bylo to znát.“

Zatímco Krejčíková vyřadila v sobotu Paarovou snadno 2:0 na sety, Allertová musela na kurtu o finále s Cadantuovou bojovat ve třech setech více než tři hodiny.

Krejčíková si ze Starých Splavů odvezla za triumf prémii zhruba 9100 dolarů, získala 100 bodů a ve světovém žebříčku WTA si tak v jeho dnešním aktualizovaném vydání určitě vylepší 138. příčku ve dvouhře.