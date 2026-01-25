Wawrinkova rozlučka s Austrálií. Až skončí, přijdeme o skvělého člověka, říká Djokovič

V sobotu v Melbourne nestačil ve třetím kole na světovou devítku Taylora Fritze, přesto bylo ale celé pozápasové dění především o něm. Vždyť na Australian Open právě odehrál vůbec poslední utkání, dvacet let poté, co na úvodním grandslamu sezony debutoval.
Když si sedal na hráčskou lavičku, leskly se v jeho očích slzy.
Po chvíli už ale zdravil publikum, děkoval a během rozhovoru si pivem připil s ředitelem turnaje Craigem Tileym.
„Byla to zábava,“ vyprávěl pak na tiskové konferenci. „Když vím, že je to moje poslední Australian Open, emoce jsou úplně jiné. Těžko se popisují. Ale právě proto na sebe i ve čtyřiceti letech pořád tlačím, posouvám limity a tvrdě trénuju. Abych mohl tyhle momenty prožívat.“
Už před sezonou Švýcar ohlásil, že bude jeho poslední v profesionálním tenise. Rozlučku ale nebere na lehkou váhu, naopak. Snaží se být stále konkurenceschopný, což ostatně ukázal i na Australian Open.
„Už jen sledovat, jak v posledním zápase bojoval skoro čtyři hodiny a jak dokázal otočit zápas ve druhém kole, dokazuje, co tenisu přinesl,“ ocenil jeho bitvy další veterán Novak Djokovič. „Jeho odkaz tu rozhodně zůstane a bude žít v mnoha mladších generacích, které k němu vzhlížejí.“
„Jsem hrdý na to, že ho můžu nazývat přítelem i rivalem,“ dodal Srb. „A také někým, kdo mě jednoznačně inspiroval. Hlavně svou dlouhověkostí a oddaností tenisu.“
Wawrinka ve druhém kole v Melbourne překonal mladíka Arthura Geu, který předtím vyřadil Jiřího Lehečku. Ačkoliv švýcarský tenista prohrával 1:2 na sety, dokázal v sobě najít síly na obrat. Rozhodující pátou sadu ovládl až v super tiebreaku, za což si vyslechl zasloužené ovace diváků.
A právě ty ho ujistily, že může čtyři a půl hodiny dlouhý duel označit za svou nejhezčí vzpomínku na Australian Open.
„Jediný důvod, proč se sem vracím, je láska, kterou mi dáváte. Je skvělé, že pořád chodíte a podporujete mě. Jsem strašně šťastný, že jsem vyhrál a že si tu můžu zahrát ještě jeden zápas. Jak říkáte, je to naposledy,“ mával fanouškům.
A skutečně to naposledy bylo, o dvanáct let mladšího Fritze už zaskočit nedokázal.
„Každý zápas tady byl něčím opravdu výjimečný a moc si toho vážím,“ soukal ze sebe. „Už nejsem nejmladší a musím na sebe být opatrný. Není to tak, že bych si myslel, že budu v následujících měsících vyhrávat spoustu zápasů. Ale alespoň vím, kde je moje úroveň a že s ní dokážu pracovat. A s tím jsem spokojený.“
V podstatě celou kariéru musel kousat fakt, že nikdy nebude tím tenistou na výsluní. Hrál v dobách velikánů Djokoviče, Rafaela Nadala a svého krajana Rogera Federera, se kterým triumfoval ve čtyřhře na olympiádě v Pekingu.
Přesto ale dokázal získat celkem tři grandslamové tituly, což byl v době dominance Velké trojky obrovský počin.
V roce 2014 přehrál Nadala ve finále Australian Open.
V roce 2015 pozvedl po výhře nad Djokovičem trofej na Roland Garros.
A v roce 2016 Srba zdolal i v boji o titul na US Open.
Jen na travnatém Wimbledonu došel nejdál do čtvrtfinále.
„Grandslamy mi obecně vždycky seděly víc než klasické turnaje. Mám pocit, že mám víc času dostat se do hry, najít řešení. Taky mám velkou důvěru ve svou fyzickou kondici, že zvládnu dlouhé zápasy.“
Švýcarský dříč udivoval mimo jiné i specifickým stylem hry, slavný John McEnroe prohlásil, že má Wawrinka „nejlepší jednoručný bekhend“. Přesto byl ale ve stínu úspěšnějšího Federera a dalších velikánů.
„Je podceňovaný a nedoceněný, na to, že je trojnásobným grandslamovým šampionem. Lidé na něj zapomínají a zapomínají i na to, čeho dosáhl. Dokázal víc než devadesát procent hráčů v historii tohoto sportu,“ připomněl loni Djokovič.
„Je to velký šampion na kurtu i mimo něj, velmi sympatický člověk,“ zopakoval i letos v Melbourne. „Myslím si, že to bylo skvělé rozloučení s Australian Open, i díky podpoře publika a všemu, co na kurtu předvedl.“
A jak Srb upozorňuje: „Až Stan skončí, tenis přijde o velkého hráče a skvělého člověka.“