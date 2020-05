STALO SE 12. KVĚTNA: Kam se hrabal Nadal. Jak dobýt 125 výher v řadě

dnes 12:00

Sobota v Římě. Květnový vzduch plný napětí. A pak pád jistot; skoro stejný, jako kdyby se k zemi sesunulo Koloseum nebo vyschla Fontána di Trevi. Jen si představte, jak dlouho to tenistka Chris Evertová všem na antuce natírala. Skoro šest let ji nikdo neporazil. Dělalo to 125 zápasů!