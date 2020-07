STALO SE 6. ČERVENCE: Nejmladší vítězka Wimbledonu. Bylo jí patnáct

Ve viktoriánské Anglii se specializace na jeden sport nenosila, naopak.



Vládla jí všestrannost.

Proto Lottie Dodová nehrála jen tenis. Vynikala v golfu, pozemním hokeji nebo lukostřelbě. V golfu byla dokonce amatérskou mistryní Velké Británie. V pozemním hokeji hrála za anglickou reprezentaci a celý sport na ostrovech vlastně zakládala.

A v lukostřelbě sebrala stříbrnou medaili na olympijských hrách v roce 1908.

Lottie Dod from Bebington, Merseyside-at the London Olympics of 1908 pic.twitter.com/noMhzyyEwU