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„Byli jsme kamarádi, ale překvapilo mě, že mi zavolal tak rychle. Chvíli jsem koukal, přemýšlel, ale pak mu to zvedl. Ale nechápal jsem, proč volá zrovna mně,“ vypráví Štěpánek, který Djokovičovi pomáhal pět měsíců mezi prosincem 2017 a dubnem 2018.
„Hned jsem mu řekl, že nejsem člověk, který s ním bude po světě jezdit jako kamarád. Chtěl jsem si být jistý, že to bude dávat smysl, abych nebyl zbytečně pryč od rodiny,“ vyjmenovává Štěpánek podmínky, které srbskému tenistovi sdělil.
„Novak mi řekl: Hele, ty jsi měl hrozně dlouhou kariéru, viděl si tenis jinýma očima než všichni ostatní. Já vím, že potřebuju naučit chodit dopředu, zkracovat si výměny, abych si tu kariéru prodloužil. Věděl, co ode mě chce.“
Štěpánek působil coby profesionál dlouhých 21 let, kariéru ukončil, když mu bylo 38. Djokovičovi je už nyní o rok více, rád by vydržel minimálně do olympiády v Los Angeles. A ačkoliv letos postoupil do finále Australian Open a vyhrál turnaj v Pekingu, vysoký sportovní věk se na něm začíná projevovat.
Už není tak konkurenceschopný jako dřív. I když pořád je pro soupeře velmi nebezpečný.
„Věk nejde zastavit, letos měl poprvé větší problémy se zdravím,“ připustil Štěpánek. „Ale Novak je úkaz. Troufnu si říct, že i teď trápí ty nejlepší hráče. Obdivuju na něm jednu věc a to je víra v něj samotného. Vždycky šel proti proudu.“
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I díky tomu v tenisovém světě sbíral jednu trofej za druhou. I díky tomu překonával rekordy. I díky tomu vybojoval v Paříži ve 37 letech vytoužené zlato z olympiády.
„Novak změnil tenis, posunul ho o level výš. Je nezdolný, dává sportu všechno, co může. A také je s ním velká sranda.“
Na okruhu se Štěpánek s Djokovičem potkali celkem čtrnáctkrát, hned třináctkrát se z vítězství radoval srbský tenista. I přesto se z nich stali dobří kamarádi.
„Novak je hloubavý. On zjišťuje, ptá se a má výhodu, že se jedním telefonátem dostane k nejlepším lidem z oboru. Čerpá z každé strany, ze které může,“ ví Štěpánek. „Myslím, že tenisové prostředí vyčerpal na maximum, a tak se teď snaží komunikovat s jinými lidmi.“
Jak dlouho tato zapálenost Djokovičovi ještě vydrží?