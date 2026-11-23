Jeho nástupce v úterý čeká čtvrtfinálový zápas proti Kanadě, tým by měli táhnout Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Nový formát spočívá v tom, že se osm týmů sjede do jednoho města, kde se během týdne rozhodne o šampionovi.
Dlouhodobě ale schytává kritiku, nejen fanouškům schází formát, kdy se hrálo vždy na domácí půdě jedné z reprezentací.
„Sebrali Davis Cupu kouzlo, teď se mi to vůbec nelíbí,“ zlobí se Štěpánek. „Pro nás to byla jediná možnost, jak jsme si mohl zahrát před domácími fanoušky, protože tady nemáme žádný ATP turnaj. Ale nebylo to jen o těch domácích zápasech, všude, kam jsme přijeli, bylo narváno.“
Dobrým příkladem je letošním kvalifikační utkání proti Spojeným státům, které čeští tenisté sehráli v Praze. Ve dvou hracích dnech je vždy podporovaly plné tribuny a hráči zážitek považovali za jeden z nejsilnějších ve svých kariérách.
„Jestli chtějí, aby měl Davis Cup zase kouzlo, musí vrátit starý systém. A neříkám jen na první dvě kola, jak je to teď, ale i na finále,“ míní Štěpánek. „Měl jsem šanci zahrát si nezapomenutelné finále v O2 areně, což ve mně zůstane až do smrti.“
Po návratu starého formátu volá i aktuální český kapitán Tomáš Berdych, který se Štěpánkem táhl výběr k vysněným mísám, jak se trofeji pro vítěze Davis Cupu přezdívá. Oba si moc dobře pamatují, že týmová soutěž pro ně znamenala hlavně zcela jinou atmosféru než na klasických turnajích.
„Pro mě to byly nejkrásnější emoce, které jsem na kurtu zažil. Mohl jsem vyhrát jakýkoliv turnaj, ale tohle bylo prostě nejvíc,“ vzpomíná Štěpánek. „Ta atmosféra vás úplně pohltí, dodávalo nám to obrovskou motivaci.“
A to i v momentech, kdy výběr tehdejšího kapitána Jaroslava Navrátila bojoval o vítězství v domovině soupeřů.
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„Hráli jsme proti Francii na kurtu Philippa Chatriera v areálu Roland Garros, narvaný centr, 16 tisíc lidí. Finále v Bělehradě, 17 tisíc lidí. Utkání proti Španělsku v Barceloně, dvacet tisíc lidí. Tohle kluci bohužel nezažijí.“
Teď je k vidění finálový turnaj v italské Boloni, kde letos o vítězství kromě Česka a Itálie bojují ještě Španělé, Německo, Kanada, Korea, Rakousko a Velká Británie.
Na domácí tým jistě fanoušci přijdou, jenže na ostatní zápasy nebývají tribuny vždy zaplněné. A pokud ano, stejně si tenisté neužijí tak paralyzující atmosféru.
„Pro nás ty víkendy byly jako gladiátorské zápasy,“ glosuje Štěpánek. „Teď prestiž Davis Cupu spadla. Ano, pořád je to stejný pohár, ale to okolo je jiné. Samozřejmě i teď přijede hrstka českých fanoušků, ale starému formátu se to nevyrovná. Tyhle změny se zkrátka nepovedly.“
I přes kritiku ale bude napínavě čekat, jak letošní ročník dopadne. A jak sám říká, věří v něm i svým krajanům. „Myslím, že jsme jedni z favoritů. Samozřejmě se může stát cokoliv, ale kluci už posbírali dostatek zkušeností, začíná se jim to scházet a myslím, že letos by mohli uspět.“