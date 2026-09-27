Už dopředu bylo jasné, že utvoří extrémně silnou dvojici. Že právě díky nim bude tým kapitánky Barbory Strýcové mezi osmi účastníky finálového turnaje v Šen-čenu papírově nejsilnější.
A Nosková s Muchovou to potvrdily.
První jmenovaná ve čtvrtfinále, semifinále i finále zařídila rozhodující druhý bod, přičemž neztratila ani jeden set.
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Ukázala, že reprezentace jí opravdu přirostla k srdci. Singlovou bilanci si v ní vylepšila na skvělých devět výher a pouhé dvě porážky.
V loňské baráži pomáhala zachránit tým mezi elitou, a kdyby v dubnové kvalifikaci neodvrátila tři mečboly Belindy Bencicové, Češky by na finálovém turnaji chyběly.
Proto není pochyb, kdo má na nedělním zisku trofeje hlavní podíl.
„Tohle vítězství je jeden ze čtyř největších snů, které v tenise mám,“ citoval Noskovou web iSport. „Patří mezi ně ještě grandslam, olympiáda a být první na světě. Fed Cup v televizi byl mojí vůbec první dětskou vzpomínkou na tenis, než jsem s ním vůbec začala. Asi jsem se tenkrát dívala i tady na naši kapitánku. Tenhle titul proto řadím hodně vysoko.“
Reprezentantkám pomohla k prvnímu triumfu od roku 2018, sedmému v historii samostatné země a dvanáctému i s dobami Československa.
Muchová úvodní střetnutí s Velkou Británií vynechala, přednost dostala Marie Bouzková. Ale jakmile se do sestavy dostala, ukazovala i ona spolehlivé výkony.
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„Vyhrát tuhle trofej bylo mým snem,“ souhlasila s Noskovou. „Jsem na nás pyšná, jak jsme celý týden zvládly, jak jsme bojovaly, trénovaly a jak nám to v šatně klapalo. A teď to můžeme oslavit.“
Pro rodačku z Olomouce šlo o úspěšný návrat do národního celku po čtyřech letech. Mnoho pozvánek odmítla, často byla zraněná. Ale do Šen-čenu přicestovala v dobré pohodě.
A obě české hvězdy tak potvrdily, že zažívají parádní sezonu.
Nosková kromě Wimbledonu ovládla i turnaj v Berlíně, na nedávném US Open postoupila do čtvrtfinále. Ve světovém žebříčku jí patří šestá příčka, má jistou účast na Turnaji mistryň.
Muchová zase triumfovala na „tisícovce“ v Dauhá a na tažení do finále travnatého grandslamu se naladila trofejí z Bad Homburgu. V pořadí WTA je osmá a také bojuje o start na prestižním závěrečném podniku sezony.
Mimochodem, v reprezentaci nespojily síly poprvé, před dvěma roky na olympijských hrách v Paříži skončily čtvrté ve čtyřhře. Ale teď získaly mnohem příjemnější zážitky.
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A co je čeká dál?
Budou doufat, že jim forma vydrží i na nadcházejících turnajích v Asii. A v příštím roce třeba opět utvoří osu týmu, který bude usilovat o obhajobu titulu.
„Myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakémkoliv složení. Tohle je jenom startovací bod,“ prohlásila Nosková.