Turnaj na Spartě hrají wimbledonské vítězky, vrací se i tým Bucie

Největší letošní tenisová akce v metropoli se vrací na oranžový povrch kvůli olympijským hrám v Paříži, kde se bude hrát hned další týden také na antuce. Livesport Prague Open přizpůsobuje olympiádě i termín, finálový duel se bude hrát neobvykle už v pátek.

„Domluvili jsme se tak se zastřešující organizací WTA. Naším cílem je, aby i finalistky měly možnost osobně stihnout slavnostní zahájení her, které začne v pátek večer,“ vysvětlil ředitel pražského turnaje Miroslav Malý.

Senzační vítězka wimbledonské dvouhry Barbora Krejčíková bude na dvorcích Sparty plnit roli velké favoritky, což může být ošidné. Přechod z travnatého povrchu na antuku totiž není vůbec jednoduchý.

„Pokusím se připravit tělo. A když už na turnaj jedu, tak se budu snažit představit divákům, aby se mi dařilo a mohla jsem hrát nejlepší tenis, který v ten moment dokážu. Půjdu do toho naplno,“ slíbila Barbora Krejčíková.

Spojení slavného páru

S Kateřinou Siniakovou se po loňském deblovém rozchodu na turnaji po několika měsících opět spojí do páru, aby si vyzkoušely souhru před Paříží, kde budou obhajovat olympijský triumf z Tokia.

„Věřím, že se sehrajeme dobře a že na to pak na olympiádě navážeme,“ uvedla Krejčíková. „Vztah máme dobrý. I když jsme se rozešly a to přerušení spolupráce bylo iniciované Kačkou, tak to nebylo nic osobního. V osobní rovině si myslím, že jsme na tom stejně, vždycky jsme na tom byly dobře,“ dodala desátá žena světového žebříčku.

Livesport Prague Open začíná v sobotu kvalifikací a dětským dnem, na kterém se ukáže také úspěšný judista Lukáš Krpálek. Dvojnásobný olympijský šampion bude mít od 12.30 hodin autogramiádu. Vstup je zdarma, na hlavní soutěž už se ale na rozdíl od některých předchozích ročníků bude platit.

Ceny se pohybují od 150 do 600 korun za finále, které je na programu v pátek 26. července.

Prezident Pavel s raketami a tenisovým míčkem, které dostal od vítězných tenistek.

Startovní listina stojí hlavně na českých hráčkách, do hry se chystají také Linda Nosková, Sára Bejlek či Tereza Valentová.

A při své rozlučce také legenda Lucie Šafářová, která by měla hrát čtyřhru společně s americkou kamarádkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž dříve sbíraly velké úspěchy.

„Chci, aby se náš tým Bucie vrátil na scénu, abychom si užily nějakou legraci a aby mě mé děti viděly v akci při zápasech,“ prohlásila Lucie Šafářová.