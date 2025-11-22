Španělé v semifinále Davis Cupu vedou, Carreňo udolal Struffa ve dvou setech

  14:46
Španělští tenisté vedou v semifinále Davisova poháru nad Německem 1:0. O první bod čtvrtfinálových přemožitelů českého výběru se postaral Pablo Carreňo, který na tvrdém povrchu v Boloni porazil Jana-Lennarda Struffa 6:4, 7:6. Vítěz v tiebreaku druhé sady odvrátil pět setbolů.

Španěl Pablo Carreňo se napřahuje k úderu v semifinále Davis Cupu. | foto: Reuters

V druhé dvouhře proti sobě nastoupí Jaume Munar a třetí hráč světového žebříčku Alexandr Zverev. Do případné rozhodující čtyřhry nahlásili kapitáni dvojice Marcel Granollers, Pedro Martínez a Kevin Krawietz, Tim Pütz. Vítězný tým se v nedělním finále utká s domácí Itálií, která usiluje o třetí titul za sebou.

Španělé, kteří se musejí v Boloni obejít bez zraněné světové jedničky Carlose Alcaraze, dosud vyhráli Davis Cup šestkrát. Německo bylo ve finále naposledy v roce 1993, kdy si připsalo třetí triumf.

Struff šel do bitvy třicátníků s lepším žebříčkovým postavením, ale horší vzájemnou bilancí (1:3), v předchozích dvou zápasech nesebral Carreňovi ani set. A nepovedlo se mu to ani tentokrát. Německý tenista sice jako první získal soupeřovo podání, ale pak o svůj servis dvakrát přišel a v tiebreaku druhé sady promarnil vedení 6:1.

Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Boloni

Semifinále

Španělsko - Německo 1:0 po první dvouhře
Carreňo - Struff 6:4, 7:6 (8:6).

