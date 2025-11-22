Španělé v semifinále Davis Cupu vedou, Carreňo udolal Struffa ve dvou setech

V druhé dvouhře proti sobě nastoupí Jaume Munar a třetí hráč světového žebříčku Alexandr Zverev. Do případné rozhodující čtyřhry nahlásili kapitáni dvojice Marcel Granollers, Pedro Martínez a Kevin Krawietz, Tim Pütz. Vítězný tým se v nedělním finále utká s domácí Itálií, která usiluje o třetí titul za sebou.
Španělé, kteří se musejí v Boloni obejít bez zraněné světové jedničky Carlose Alcaraze, dosud vyhráli Davis Cup šestkrát. Německo bylo ve finále naposledy v roce 1993, kdy si připsalo třetí triumf.
Struff šel do bitvy třicátníků s lepším žebříčkovým postavením, ale horší vzájemnou bilancí (1:3), v předchozích dvou zápasech nesebral Carreňovi ani set. A nepovedlo se mu to ani tentokrát. Německý tenista sice jako první získal soupeřovo podání, ale pak o svůj servis dvakrát přišel a v tiebreaku druhé sady promarnil vedení 6:1.
Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Boloni
Semifinále
Španělsko - Německo 1:0 po první dvouhře