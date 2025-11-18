Španělsko bez Alcaraze? Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

Od naší zpravodajky v Itálii - Už když hrál v neděli finále Turnaje mistrů proti budoucímu šampionu Janniku Sinnerovi, vyvstala otázka: „Zvládne Carlos Alcaraz ještě Davis Cup?“ V Turíně si totiž světová jednička nechala ošetřovat stehno, po prohraném boji se pak přesouvala do Boloni. Teď by podle španělských médií mělo být jasno. Alcaraz ve čtvrtek nenastoupí. A Čechům tak roste šance na postup.

Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů | foto: AP

I bookemakeři už se přelévají na stranu svěřenců Tomáše Berdycha. Zatímco v pondělí ještě svítil kurz 1,6 pro Španělsko, v úterý už byli s kurzem 1,42 favorité Češi. Bez největší soupeřovy opory mají ve čtvrtečním čtvrtfinále mnohem větší šanci na úspěch.

Alcaraz v úterý přicestoval do italské Boloni, jestli bude, či nebude týmu k dispozici, měl oznámit na odpolední tiskové konferenci. Jenže ve španělských médiích se už začala řešit jeho absence. Důvodem jsou problémy s hamstringem, který si proti Sinnerovi nechal ošetřovat.

Další vyšetření totiž ukázala, že je problém vážnější, než si sám Alcaraz původně myslel. Zdroje španělských médií uvádějí, že ho trápí otok svalu. „Pokud by nastoupil, existuje vážné riziko natržení,“ zmiňuje se.

V týmu kapitána Davida Ferrera zůstávají singlisté Jaume Munar (36.), Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. Chybí 14. hráč světa Alejandro Davidovich.

Vyřazovací fáze se hraje na dva vítězné zápasy, pokud by stav po dvouhrách byl 1:1, rozhodne závěrečná čtyřhra. Vítěz utkání mezi Českem a Španělskem se střetne v sobotu s lepším z dvojice Německo - Argentina.

Připravujeme podrobnosti...

Výsledky

