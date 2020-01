Španělé útočí na double: vítězové Davis Cupu jsou v play off ATP Cupu

Španělé mohli slavit postup ze skupiny B v Perthu hned po úvodní dvouhře proti Japonsku, v níž Roberto Bautista porazil 6:2, 6:4 Go Soedu, neboť by je o čtvrtfinále připravila jen málo pravděpodobná porážka 0:3.

Výhru v zápase potvrdil Nadal, jenž v souboji leváků udolal navzdory 36 nevynuceným chybám 7:6, 6:4 Jošihita Nišioku. Nadal následně s Pablem Carreňem vyhráli i čtyřhru a Španělé stejně jako v úterý Australané ovládli svou skupinu s bilancí devíti vítězství a žádné prohry.



„Rád trávím čas s přáteli a společně jsme prožili spoustu úspěchů v Davis Cupu. Takže je příjemné, že jsme se i tady kvalifikovali do čtvrtfinále,“ uvedl Nadal, jehož nyní společně s týmem čeká přesun na play off do Sydney. „Podmínky tam budou o dost jiné a také se musíme vyrovnat s tříhodinovým časovým rozdílem. Je hodně věcí, na které si budeme muset zvyknout,“ dodal devatenáctinásobný grandslamový šampion.

Stěhování do Sydney čeká také Srby, kteří měli postup mezi nejlepších osm mužstev ze skupiny A jistý už po druhém zápase a ve středu na rozloučenou s Brisbane porazili 2:1 Chile. Stejně jako Nadal vyhrál i svůj třetí duel na turnaji Novak Djokovič, jenž zpečetil týmový úspěch vítězstvím 6:3, 6:3 nad Cristianem Garínem.

„V Sydney je velká srbská komunita, takže doufám, že podporu tam budeme mít stejnou jako tady, ne-li lepší,“ uvedl Djokovič, který bude na blížícím se Australian Open obhajovat loňský titul.

Chorvatsko se mohlo radovat ze čtvrtfinále, v němž se střetne s Ruskem, už před závěrečným duelem ve skupině E proti Argentině. Balkánskému týmu pomohli Poláci, kteří nečekaně zdolali 2:1 Rakousko a připravili ho o možnost postupu. Třetí výhru na turnaji si připsal Hubert Hurkacz, jenž zdolal 3:6, 6:4, 7:6 světovou čtyřku Dominica Thiema.

Další jistou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Austrálie s Británií, zbylí postupující budou známi po dnešních závěrečných duelech ve skupinách.