Krejčíková vypadla v Soulu ve čtvrtfinále, od Šwiatekové schytala kanára

Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila kanára, kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát.
Kompletní tenisové výsledky
Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála. Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.
Čtvrtfinálové zápasy se měly hrát v pátek, ale kvůli dešti byly odloženy.
Tenisový turnaj žen v Soulu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)
Dvouhra - čtvrtfinále: