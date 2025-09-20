Krejčíková vypadla v Soulu ve čtvrtfinále, od Šwiatekové schytala kanára

Barbora Krejčíková vypadla na tenisovém turnaji v Soulu ve čtvrtfinále. Nasazené jedničce Polce Ize Šwiatekové podlehla 0:6, 3:6. O postup do semifinále nyní usiluje Kateřina Siniaková v zápase s Nizozemkou Suzan Lamensovou.
Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu. | foto: AP

Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila kanára, kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát.

Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála. Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.

Čtvrtfinálové zápasy se měly hrát v pátek, ale kvůli dešti byly odloženy.

Tenisový turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:
Šwiateková (1-Pol.) - Krejčíková (ČR) 6:0, 6:3

