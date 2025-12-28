Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech

Autor: ,
  19:12
Tenisovou Bitvu pohlaví vyhrál Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V dubajském hledišti bylo 17 000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“ | foto: Reuters

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“
Nick Kyrgios podává v Bitvě pohlaví proti Aryně Sabalenkové.
Brazilský fotbalista Ronaldo sleduje tenisovou Bitvu pohlaví.
Nick Kyrgios během „Souboje pohlaví“ proti Aryně Sabalenkové
10 fotografií

Zápas trval 77 minut. Kyrgios, někdejší třináctý hráč světového žebříčku, v něm zvítězil, třebaže mu běloruská soupeřka třikrát sebrala servis. Podle agentury AFP nemusel třicetiletý Australan ani příliš běhat nebo tvrdě trefovat míč, i když nebylo jasné, zda to bylo kvůli menšímu kurtu Sabalenkové. Zkusil i podání spodem a výměnu nakonec vyhrál.

„Je to skvělá šampionka,“ ocenil soupeřku Kyrgios. I sama Sabalenková byla spokojená a hned nepřímo nabídla odvetu. „Podala jsem skvělý výkon. Miluju odvety a výzvy, ráda bych si znovu zahrála,“ řekla tenistka, která do haly vtančila v třpytivém plášti na tóny slavné písně Eye of the Tiger.

Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil

Sedmadvacetiletá Sabalenková je držitelkou čtyř grandslamových titulů. Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu, v posledních letech ale hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky a v žebříčku klesl až do sedmé stovky.

Název exhibičního zápasu odkazoval na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Tottenham v derby porazil Crystal Palace, Sunderland remizoval s Leedsem

Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace se snaží uvolnit ze souboje v...

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabídl zbylé dva zápasy 18. kola. Souboj nováčků Premier League vítěze nepoznal, Sunderland remizoval s Leedsem 1:1. Tottenham naplno bodoval v londýnském...

28. prosince 2025  14:50,  aktualizováno  19:55

ONLINE: Třinec bez Motáka vede nad Kladnem, Pardubice porazily Kometu

Sledujeme online
Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Hokejová extraliga pokračuje 35. kolem, hraje se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po otočce...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  19:36

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

27. prosince 2025  13:43,  aktualizováno  28. 12. 19:25

Dubovská v Semmeringu vypadla po pěti brankách. I pátý slalom pro Shiffrinovou

Mikaela Shiffrinová, vítězka slalomu v Semmeringu

Mikaela Shiffrinová vyhrála i pátý slalom Světového poháru alpských lyžařek v sezoně. V rakouském Semmeringu po skvělé jízdě ve druhém kole Američanka porazila o devět setin mistryni světa Camille...

28. prosince 2025  16:10,  aktualizováno  19:20

Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“

Tenisovou Bitvu pohlaví vyhrál Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V dubajském hledišti bylo 17 000 diváků, mezi...

28. prosince 2025  19:12

Koudelka postoupil do úvodního závodu Turné, vyzve obhájce Tschofeniga

Roman Koudelka při svém skoku na Turné čtyř můstků v Oberstdorfu

Skokan na lyžích Roman Koudelka prošel do úvodního závodu Turné čtyř můstků. V kvalifikaci v Oberstdorfu jediný český zástupce obsadil 48. místo, v prvním kole pondělní soutěže bude jeho protivníkem...

28. prosince 2025  18:19

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  18:11

ONLINE: Oktagon v O2 areně: Kinclův návrat i dva titulové zápasy

Sledujeme online
Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

V pražské O2 areně se koná turnaj Oktagon 81, který nabízí jedenáct zápasů včetně dvou soubojů o titul. V té nejlehčí a nejtěžší váhové kategorii. V akci bude hned osm českých bojovníků včetně...

28. prosince 2025

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

28. prosince 2025  17:49

V srpnu konec kariéry, v září svatba. Teď se Venierová pochlubila narozením potomka

Rakušanka Stephanie Venierová se raduje z vítězství v super-G na mistrovství...

S kariérou profesionální lyžařky se rozloučila letos v srpnu. Nyní se Stephanie Venierová pochlubila fanouškům na sociálních sítích, že 14. prosince přivedla na svět svého prvního potomka. „Letos o...

28. prosince 2025  17:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tuž zahájil Tour de Ski osmnáctým místem ve sprintu, Klaebo jde do čela

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu.

Běžec na lyžích Jiří Tuž vstoupil do Tour de Ski v Toblachu 18. místem ve sprintu volnou technikou, Ondřej Černý obsadil 28. příčku. Michal Novák a Kateřina Janatová skončili v kvalifikaci. Úvodní...

28. prosince 2025  13:28,  aktualizováno 

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos startuje 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje by měli patřit Michal Novák a Kateřina Janatová....

28. prosince 2025  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.