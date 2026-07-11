Snily o medaili, smály se, plakaly. Ze spoluhráček jsou rivalky v životní bitvě

Stanislav Kučera
  11:05
Karolína Muchová s Lindou Noskovou během zápasu o bronz.

Karolína Muchová s Lindou Noskovou během zápasu o bronz. | foto: ČTK

Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková si zahraje finále Wimbledonu!
26 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - V létě před dvěma roky se na poslední chvíli daly dohromady a utvořily deblový pár pro olympijské hry v Paříži. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková do nich vstoupily bez očekávání, nakonec se ale dostaly až do semifinále. Poprvé se lépe poznaly, smály se a vtipkovaly. A po posledních dvou porážkách a hořkém čtvrtém místě také slzely.

„Strávily jsme tam spolu dost času a málem z toho byla medaile,“ vzpomíná v 21 letech mladší z krajanek.

„Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov,“ doplňuje o osm let starší Češka. „Právě během olympiády jsme se sblížily a od té doby se to vyvíjí. Máme spolu moc hezký vztah.“

V sobotu se na kurtu sejdou znovu. Avšak tentokrát budou stát každá na jiné straně. Ze spoluhráček a kamarádek se stanou soupeřky.

Popřály si štěstí. A pak pohodářky Kája a Linda zbouraly historii českého sportu

V jejich zatím životním utkání: wimbledonském finále.

Opět si jistě prožijí různé emoce. Jedna z nich bude jásat, protože získá premiérový grandslamový titul, a zrovna na nejslavnějším turnaji světa. Druhá naopak bude smutnit, že zůstala těsně pod vrcholem.

Těžko říct, jestli na ně dolehne, že budou soupeřit s krajankou. Na derby už jsou přece jen zvyklé.

Nebo jestli tu, na kterou zbude trofej pro poraženou finalistku, trochu utěší, že titul zůstal „doma“.

Bude to zkrátka specifický duel.

Linda Nosková v semifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová servíruje v semifinále Wimbledonu.

„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko,“ zdůrazňuje Nosková. „Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly.“

Derby tuzemských nadějí ve finále grandslamu ještě historie samostatného Česka nepamatuje, v dobách československých k němu došlo dvakrát mezi muži.

Zkrátka unikátní situace. A zrovna na nejprestižnější tenisové scéně. Na posvátné trávě v londýnském All England Clubu.

Obě předtím, než do Wimbledonu vyrazily, získaly titul na přípravném podniku. Nosková slavila v Berlíně, Muchová v Bad Homburgu, dokonce jen dva dny před začátkem grandslamu.

Tom a Sven. Klíčoví parťáci finalistek Wimbledonu v jejich hlučné samotě

Patřily tedy do okruhu adeptek na finále. Ale že se v něm sejdou obě, to by netipoval asi nikdo.

Spojuje je, že v turnaji odvrátily mečbol: Nosková ve třetím kole, Muchová ve čtvrtečním semifinále.

Jejich rodná města Vsetín a Olomouc dělí jen hodina a čtvrt jízdy autem.

Muchová přišla na svět 21. srpna, Nosková 17. listopadu. Je tedy symbolické, že nyní vstupují do české historie, byť „pouze“ na sportovním poli.

Až neuvěřitelně se všechno schází.

Vítězka Karolína Muchová (vpravo) se po vzájemném souboji ve třetím kole US...

Zatím se střetly jednou, na loňském US Open se radovala Muchová po výsledku 6:7, 6:4 a 6:2.

I nyní vidí bookmakeři šance velmi vyrovnaně. Bude záležet na tom, která z nich se lépe vypořádá s nervozitou a komu po náročných dvou týdnech zbylo více sil.

Starší z Češek by mohlo pomoct, že jedno grandslamové finále už zažila, na Roland Garros 2023.

Také si drží pozoruhodnou statistiku, že zvládla jedenáct českých derby v řadě. Naposledy v něm prohrála v roce 2020!

Obě finalistky si v pátek na wimbledonských kurtech v Aorangi parku pár desítek minut zatrénovaly. Nejdříve hrála Muchová, jež se soustředila hlavně na podání a příjem. Nosková se mezitím rozcvičovala, na dvorcích se potom vystřídaly.

Já a vzor? Připadám si stará, směje se Kvitová. Do Wimbledonu vzala i dvojčata

Členové jejich týmu s omluvami odmítali rozhovory.

Bylo poznat, že všichni už jsou soustředění na velký Den D.

A také že se Muchová a Nosková z kamarádek, byť jen na chvíli, proměnily v rivalky.

Předloni v létě v Paříži to bylo naopak. A bavily tam jak tenisovými výkony, při nichž často zmatkovaly, tak hláškami.

„Některé chyby jsou šílené a k pláči,“ říkala Muchová. „Zavřu oči a doufám, že se vypařím, ale když je otevřu, tak na kurtu pořád jsem.“

Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024)

Smály se, když se domlouvaly, jak sladí dresy, aby je měly v národních barvách. Vtipkovaly, že u jedné připomínají Nizozemsko, u druhé zase Dánsko.

„S Kájou byla sranda. Hlavně na kurtu, protože ani jedna z nás nečekala, že budeme bojovat o medaili. Škoda, že to tehdy nevyšlo,“ ohlížela se Nosková ve čtvrtek, když bylo jasné, že se spolu sejdou ve wimbledonském boji o titul.

Už v sobotu od 17.00 českého času.

Dvě krajanky ve finále největšího turnaje na světě.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun

Sledujeme online
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Dopadl by jako Escobar? Campaz se po MS nechce vrátit do Kolumbie, čelí výhrůžkám

Zklamaný kolumbijský záložník Jaminton Campaz po vyřazení se Švýcarskem v...

V závěru osmifinále proti Švýcarům měl obrovskou šanci, kterou ale neproměnil, a tak kolumbijští fotbalisté vypadli z mistrovství světa. Jenže záložník Jaminton Campaz s rodinou kvůli tomu čelí...

11. července 2026  10:30

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

11. července 2026  10:26

Wimbledon 1986, bezejmenná Navrátilová. Mandlíkovou porazila „obrýlená soupeřka“

Martina Navrátilová se raduje z vítězství ve Wimbledonu 1986.

Dvě Češky ve finále Wimbledonu – to historie nepamatuje! Nebo přece? Přesně před čtyřiceti lety, při stém ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje, si finalistky rovněž mohly u sítě poklábosit v...

11. července 2026

31. den MS ve fotbale: Haaland vs. Kane. Norsko se pokusí zastavit Anglii

Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Na fotbalovém mistrovství světa je na programu další čtvrtfinálový duel. Norsko se v něm pokusí o historický postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje, proti němu ale stojí favorizovaná Anglie. Souboj...

11. července 2026  9:39

Kincl před návratem do Německa: Na titul si klidně počkám, bude to hrozný peklo

A stále šampionem. Patrik Kincl v Ostravě porazil i Poláka Piotra Wawrzyniaka a...

Zkusil ještě kop z otočky, pak už zazněl očekávaný gong. Vyndal si z úst chránič zubů a věděl, že jeho ruku rozhodčí nezvedne. Cestou domů měl navíc s manželkou autonehodu. Když pak prohrál i další...

11. července 2026  9:27

Spurs se plácli přes kapsu, Wembanyamu si zavázali rekordní smlouvou na pět let

Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs se raduje.

Nejvyšší smlouvu v historii San Antonia podepsal Francouz Victor Wembanyama. Dvaadvacetiletý pivot prodloužil se Spurs na pět let a podle médií mu angažmá vynese 250 milionů dolarů (zhruba 5,3...

11. července 2026  9:07

Expert König: Vingegaard byl namlsaný, ale shořel. Vacek? V týmu ho upozaďují

Premium
Ředitel závodu Leopold König na startu v Moravské Třebové

Letošní Tour de France má za sebou teprve sedm etap, přesto už viděla epické sólo Tadeje Pogačara přes Tourmalet, kterým vlétl do žlutého dresu. Je tím 113. ročník rozhodnutý? Co nabízí souboj o...

11. července 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun

Sledujeme online
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

11. července 2026  8:47

Šlégr: Nemáme pána s miliardami jako Pardubice, i tak k nám Kämpf chtěl

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vpravo šéf klubu Jiří Šlégr.

Jen tak tak klub zachránili a hned si hrají na hogo fogo? Námitky některých fanoušků, že příchod mistra světa Davida Kämpfa zruinuje rozpočet hokejového Litvínova, striktně odmítá jeho nový a slavný...

11. července 2026  8:43

Věděli, ale neuhlídali. Merino se zase točil kolem praporku: Zopakoval jsem to rodině

Španělský hrdina Mikel Merino oslavuje vítěznou trefu proti Belgii na stadionu...

Stoprocentně si ten záznam pouštěli a dost možná zazněla i věta, ať jsou kolem závěrečných minut pozornější. Protože to na trávník přichází on. Španělského superžolíka Mikela Merina však po...

11. července 2026  8:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U Slavie na samotě: plno nových tváří, ostrý výšlap ke hřišti. Co Chorý a Douděra?

Momentka ze slávistického tréninku na přípravném kempu v Rakousku. Uprostřed...

Od našeho zpravodaje v Rakousku Do ospalé venkovské krajiny na rakouské straně Šumavy jako by snad ani nepatřil. Rozlehlý komplex ve skandinávském stylu přirozeně srostlý s okolními kopci, luxusní hotel a zároveň i sídlo globální...

11. července 2026  8:18

Divočina proti Young Boys, druhá porážka. Je co zlepšovat, vědí plzeňští fotbalisté

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Divokou přestřelku nabídl druhý přípravný duel fotbalistů Plzně na soustředění v Rakousku. V pátek proti švýcarským Young Boys Bern v utkání, které se hrálo na 2x60 minut, sice smazali ztrátu 0:3 na...

11. července 2026  7:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.