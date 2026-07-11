Snily o medaili, smály se, plakaly. Ze spoluhráček jsou rivalky v životní bitvě

„Strávily jsme tam spolu dost času a málem z toho byla medaile,“ vzpomíná v 21 letech mladší z krajanek.
„Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov,“ doplňuje o osm let starší Češka. „Právě během olympiády jsme se sblížily a od té doby se to vyvíjí. Máme spolu moc hezký vztah.“
V sobotu se na kurtu sejdou znovu. Avšak tentokrát budou stát každá na jiné straně. Ze spoluhráček a kamarádek se stanou soupeřky.
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Popřály si štěstí. A pak pohodářky Kája a Linda zbouraly historii českého sportu
V jejich zatím životním utkání: wimbledonském finále.
Opět si jistě prožijí různé emoce. Jedna z nich bude jásat, protože získá premiérový grandslamový titul, a zrovna na nejslavnějším turnaji světa. Druhá naopak bude smutnit, že zůstala těsně pod vrcholem.
Těžko říct, jestli na ně dolehne, že budou soupeřit s krajankou. Na derby už jsou přece jen zvyklé.
Nebo jestli tu, na kterou zbude trofej pro poraženou finalistku, trochu utěší, že titul zůstal „doma“.
Bude to zkrátka specifický duel.
„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko,“ zdůrazňuje Nosková. „Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly.“
Derby tuzemských nadějí ve finále grandslamu ještě historie samostatného Česka nepamatuje, v dobách československých k němu došlo dvakrát mezi muži.
Zkrátka unikátní situace. A zrovna na nejprestižnější tenisové scéně. Na posvátné trávě v londýnském All England Clubu.
Obě předtím, než do Wimbledonu vyrazily, získaly titul na přípravném podniku. Nosková slavila v Berlíně, Muchová v Bad Homburgu, dokonce jen dva dny před začátkem grandslamu.
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Patřily tedy do okruhu adeptek na finále. Ale že se v něm sejdou obě, to by netipoval asi nikdo.
Spojuje je, že v turnaji odvrátily mečbol: Nosková ve třetím kole, Muchová ve čtvrtečním semifinále.
Jejich rodná města Vsetín a Olomouc dělí jen hodina a čtvrt jízdy autem.
Muchová přišla na svět 21. srpna, Nosková 17. listopadu. Je tedy symbolické, že nyní vstupují do české historie, byť „pouze“ na sportovním poli.
Až neuvěřitelně se všechno schází.
Zatím se střetly jednou, na loňském US Open se radovala Muchová po výsledku 6:7, 6:4 a 6:2.
I nyní vidí bookmakeři šance velmi vyrovnaně. Bude záležet na tom, která z nich se lépe vypořádá s nervozitou a komu po náročných dvou týdnech zbylo více sil.
Starší z Češek by mohlo pomoct, že jedno grandslamové finále už zažila, na Roland Garros 2023.
Také si drží pozoruhodnou statistiku, že zvládla jedenáct českých derby v řadě. Naposledy v něm prohrála v roce 2020!
Obě finalistky si v pátek na wimbledonských kurtech v Aorangi parku pár desítek minut zatrénovaly. Nejdříve hrála Muchová, jež se soustředila hlavně na podání a příjem. Nosková se mezitím rozcvičovala, na dvorcích se potom vystřídaly.
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Členové jejich týmu s omluvami odmítali rozhovory.
Bylo poznat, že všichni už jsou soustředění na velký Den D.
A také že se Muchová a Nosková z kamarádek, byť jen na chvíli, proměnily v rivalky.
Předloni v létě v Paříži to bylo naopak. A bavily tam jak tenisovými výkony, při nichž často zmatkovaly, tak hláškami.
„Některé chyby jsou šílené a k pláči,“ říkala Muchová. „Zavřu oči a doufám, že se vypařím, ale když je otevřu, tak na kurtu pořád jsem.“
Smály se, když se domlouvaly, jak sladí dresy, aby je měly v národních barvách. Vtipkovaly, že u jedné připomínají Nizozemsko, u druhé zase Dánsko.
„S Kájou byla sranda. Hlavně na kurtu, protože ani jedna z nás nečekala, že budeme bojovat o medaili. Škoda, že to tehdy nevyšlo,“ ohlížela se Nosková ve čtvrtek, když bylo jasné, že se spolu sejdou ve wimbledonském boji o titul.
Už v sobotu od 17.00 českého času.
Dvě krajanky ve finále největšího turnaje na světě.